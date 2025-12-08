Mariposa monarca, un colorido desfile migratorio

Desentrañar el origen del fenómeno migratorio de las mariposas ha sido una de las preguntas que han guiado las investigaciones de muchos científicos. Hace poco más de una década, finalmente se supo que hay un componente genético que les permite reconocer los ciclos estacionales y emprender el vuelo buscando mejores condiciones. Este colorido desfile migratorio se presenta en todos los continentes del planeta a excepción de la Antártida.

Se estima que existen 18 mil especies de mariposas y 600 son migratorias.

Una de las migraciones más asombrosas del mundo es la que hace la mariposa monarca.

En 1937, el zoólogo canadiense Fred Urquhart inició la investigación sobre la monarca, intrigado por saber a dónde iban, tras dejar los grandes lagos de Canadá. Mediante un procedimiento de etiquetado descifró la ruta, apoyado en reportes ciudadanos de Estados Unidos y México y 40 años más tarde, compartió sus hallazgos al mundo.

La travesía de alrededor de 4 mil kilómetros que hacen las monarcas inicia en Canadá y el norte de Estados Unidos y llega hasta los bosques de Michoacán y el Estado de México.

Cada año, empiezan a migrar en agosto; entre septiembre y octubre entran a México y llegan al centro del país en noviembre. Su regreso al norte inicia a principios de marzo.

El recorrido completo lo realizan en una sucesión de generaciones. Entre 4 y 5 generaciones completan la ruta, porque cada mariposa vive sólo 24 días. Al menos, en esta fase voladora. Las mariposas adultas, a lo largo del camino se detienen para poner huevos en plantas de algodoncillo, ahí se desarrolla su fase de oruga, para luego transformarse en crisálida y finalmente dar paso a la mariposa naranja, con líneas negras y manchas blancas que conocemos.

Sólo una “supergeneración” de monarcas llamadas “matusalén”, que nacen al final del verano y a inicios del otoño, pueden vivir hasta nueve meses y hacen el recorrido completo.

Hay varias subespecies de mariposas monarca, pero solo la monarca norteamericana es migrante. Se distribuye en Estados Unidos, Canadá, México, las Islas Canarias y numerosas islas del Pacífico.

La mariposa monarca caribeña es una subespecie no migratoria que habita en el sur de Florida y el Caribe, América Central y América del Sur, al norte de la cuenca del Amazonas y también está la mariposa monarca puertorriqueña, la ecuatoriana y la Tobagi.

La mariposa monarca norteamericana está catalogada en peligro de extinción, al igual que su fenómeno migratorio, principalmente por la pérdida o deterioro de su hábitat provocado por el desmonte, la urbanización y el uso de pesticidas.

En México, desde los años 90 se trabaja en su protección, en labores que hace la CONANP, el Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca y las comunidades de Michoacán y el Estado de México.

También hay mucha colaboración internacional para contener las causas que las dañan: en Estados Unidos y Canadá el uso de pesticidas y en México la contención del avance agropecuario y la tala ilegal.

Subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México