La madre de las derrotas eternas

AUSTIN – La Estrategia de Seguridad Nacional que la administración del presidente estadounidense Donald Trump publicó el pasado noviembre fue extraordinaria, de gran alcance y diferente a cualquier otra Estrategia de Seguridad Nacional que haya aparecido desde que George H. W. Bush superara el síndrome de Vietnam a principios de la década de 1990. En la carta de presentación que lleva su firma, Trump describió el documento como una “hoja de ruta para asegurar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y exitosa de la historia de la humanidad”.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump fundamenta la grandeza y el éxito de Estados Unidos en sus ideales fundacionales. “En la Declaración de Independencia, los fundadores de Estados Unidos dejaron clara su preferencia por la no intervención en los asuntos de otras naciones”. Pero, lamentablemente, “nuestras élites subestimaron gravemente la disposición de Estados Unidos a cargar indefinidamente con responsabilidades globales que el pueblo estadounidense no veían relación alguna con el interés nacional”. Permitieron que aliados y socios trasladaran el costo de su defensa al pueblo estadounidense y, en ocasiones, nos involucraran en conflictos y controversias cruciales para sus intereses, pero periféricas o irrelevantes para los nuestros.

Hasta el mes pasado, las políticas de Trump parecían encaminarse hacia el desvinculamiento de Oriente Medio. La Estrategia de Seguridad Nacional lo había dejado claro: “A medida que esta administración revoque o flexibilice las políticas energéticas restrictivas y aumente la producción energética estadounidense, la razón histórica por la que Estados Unidos se centra en Oriente Medio irá desapareciendo”.

Por supuesto, había matices: “Estados Unidos siempre tendrá un interés fundamental en garantizar que los suministros energéticos del Golfo no caigan en manos de un enemigo declarado, y que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto”. Pero “podemos y debemos abordar esta amenaza ideológica y militarmente sin décadas de guerras infructuosas de “construcción nacional”.

Además, la época en que Oriente Medio dominaba la política exterior estadounidense, tanto en la planificación a largo plazo como en la ejecución diaria, ha llegado a su fin, en parte porque la región ya no representa la constante fuente de irritación ni el potencial foco de catástrofe inminente que solía ser. La seguridad de Israel se mencionó, por supuesto, pero solo de pasada. En cambio, los autores proclamaron que Oriente Medio está emergiendo como un lugar de colaboración, amistad e inversión, una tendencia que debe ser acogida y fomentada.

Sin embargo, a pesar de estas palabras conmovedoras, el 28 de febrero Estados Unidos atacó a Irán, un país 4.6 veces más grande que Alemania, con más de 90 millones de habitantes. Las dos guerras de Irak quizás hayan sido de mayor envergadura (hasta ahora), pero se libraron contra un adversario bastante insignificante. Irán, en cambio, es un Estado civilizado con un amplio arsenal de misiles y drones, y un profundo compromiso patriótico y religioso. Atacarlo equivale a iniciar la guerra más larga de todas.

Por supuesto, se podría descartar la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump como otra declaración deshonesta ideada para engañar al público estadounidense, y muchos comentaristas hicieron precisamente eso. Pero, ¿qué propósito habría tenido esto? Si el objetivo era superar las elecciones de mitad de mandato del 2026 reafirmando el compromiso de Trump con las promesas que hizo durante su última campaña, no tiene sentido exponer el fraude tan solo tres meses después de la publicación del documento y ocho meses antes de que los estadounidenses acudan a las urnas.

Además, la calidad del documento sugiere que quienes lo redactaron eran personas serias. No se trata de un discurso típico de la campaña de Trump ni de una rueda de prensa improvisada. Dado que este tipo de documentos deben elaborarse y revisarse, redactarse y reescribirse, su importancia radica precisamente en que deben superar la oposición interna antes de recibir la firma del presidente. Esta Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) fue una articulación en gran medida coherente de una visión del mundo distinta e importante: estableció una nueva dirección para Estados Unidos, renunciando a la retórica de la Pax Americana, centrada en la OTAN y en el papel de policía global, que ha caracterizado a todas las administraciones desde el colapso de la Unión Soviética.

Y aquí estamos, de nuevo en guerra en Oriente Medio. Las cosas no van según lo previsto, si es que alguna vez hubo alguno. El estrecho de Ormuz mantiene un bloqueo al tráfico marítimo estadounidense, europeo, japonés, surcoreano e israelí. Las reservas mundiales de petróleo han disminuido y habrá una grave escasez de gas, fertilizantes y, con el tiempo, de alimentos. Las bases estadounidenses en la región del Golfo Pérsico han sido parcialmente destruidas o inutilizadas.

Tal como están las cosas, Estados Unidos jamás podrá regresar a esas bases, porque Irán no muestra señales de ceder ante las bombas, ni le faltarán drones y misiles. Tampoco hay posibilidad alguna de que unos pocos miles de marines cambien el rumbo de la guerra. Para decirlo sin rodeos, Estados Unidos ya ha sido expulsado, de una vez por todas, del Golfo, aunque esto quizás aún no sea evidente para los funcionarios estadounidenses ni para la opinión pública.

¿Cómo podemos explicar la enorme brecha entre estrategia y política? Una posibilidad es que el gobierno estadounidense ya no sea realmente un gobierno, al ser incapaz de idear, anunciar, implementar y ejecutar una estrategia, algo que se supone que deben hacer los gobiernos de verdad. Una segunda interpretación es que el gobierno que Estados Unidos tenía hasta hace tres meses ha sido reemplazado, mediante un golpe de Estado silencioso , por un régimen diferente que utiliza a Trump como figura decorativa. Algo parecido a Venezuela, pero sin los helicópteros.

La tercera posibilidad es que Estados Unidos acabe en la situación que preveía la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre del 2025. Es decir, que se vea obligado a retirarse de Oriente Medio, a reconocer los límites y la obsolescencia de su poder y a respetar la soberanía y la autonomía de otros Estados. Este no sería el peor resultado. Sin embargo, habría sido mucho más sencillo llegar a él directamente, sin la humillación de una brutal derrota militar, la pérdida de aliados y el daño duradero a la economía global.

El autor

James K. Galbraith, profesor de la Universidad de Texas en Austin, es coautor (junto con Jing Chen) de la obra más reciente, Entropy Economics: The Living Basis of Value and Production (University of Chicago Press, 2025).

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