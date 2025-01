Las luchas de China con una sociedad de consumo

NEW HAVEN – La destreza de China en materia de ingeniería ha sido extraordinaria. Desde infraestructuras de clase mundial y ciudades ecológicas hasta sistemas espaciales y trenes de alta velocidad, la impresionante acumulación de capital físico de última generación de China ha desempeñado un papel dominante en el impulso de su economía. Pero los logros de ingeniería física de China en el lado de la oferta no han sido transferibles a esfuerzos de ingeniería social en el lado de la demanda, especialmente en lo que respecta a estimular la demanda de los consumidores.

La desconexión surge del sistema político chino moderno, que enfatiza la estabilidad y el control. Si bien este enfoque ha permitido al país convertirse en el “máximo productor” del mundo, no ha logrado descubrir el ADN del consumidor chino. La ingeniería social a través de los dictados del gobierno contrasta marcadamente con el espíritu individualista, libre y basado en incentivos que moldea el comportamiento humano y los patrones de consumo en Occidente. Como la participación del consumo de los hogares en el PIB chino se mantiene por debajo del 40%, en comparación con alrededor del 65% en las economías avanzadas, China tiene poco que mostrar de su retórica de larga data sobre el reequilibrio impulsado por el consumo.

La experiencia estadounidense, como se documenta célebremente en The Affluent Society de John Kenneth Galbraith, descifra el ADN de una sociedad de consumo. Las características clave incluyen la movilidad ascendente de ingresos y riqueza, la comunicación abierta y la difusión de información, el individualismo y la libertad de elección, la disminución de la desigualdad de estilos de vida, las transferencias de riqueza intergeneracionales y, en última instancia, la capacidad de elegir representantes políticos. El consumismo occidental es en gran medida una propuesta aspiracional.

Eso plantea una pregunta fundamental: ¿es el sistema político de China incompatible con la cultura de consumo moderna? Esa pregunta parece aún más pertinente frente al nuevo tecnoautoritarismo chino, que parece estar en desacuerdo con las libertades básicas en las que se basa el consumismo. Los recientes avances tecnológicos (especialmente en materia de reconocimiento facial y otras formas de vigilancia), junto con un sistema de crédito social y una censura más estricta, son prácticamente antitéticos a la sociedad de consumo tal como la conocemos en Occidente.

En última instancia, es mucho más fácil movilizar la maquinaria del Estado para ejercer influencia sobre los productores que permitir que las libertades básicas empoderen a los consumidores. Esto se remonta a los primeros días de la República Popular, cuando los productores chinos estaban bajo el estricto control de la Comisión de Planificación Estatal. Y es cierto de nuevo hoy, cuando el péndulo del poder económico chino ha oscilado de nuevo desde el sector privado, otrora dinámico y emprendedor, hacia las empresas estatales.

El endurecimiento de los controles gubernamentales sobre la sociedad china durante la última década es especialmente incompatible con su objetivo de estimular el consumo. En 2013, poco después de asumir el cargo, el presidente Xi Jinping presentó una campaña educativa de “línea de masas” para abordar cuatro “malos hábitos” –formalismo, burocracia, hedonismo y extravagancia– que, según él, eran fuentes clave de la decadencia social y la corrupción del Partido Comunista de China. Esta iniciativa, vista inicialmente como una derivación de la campaña anticorrupción característica de Xi, ha cobrado vida propia desde entonces.

Xi agudizó su atención sobre los malos hábitos en 2021, cuando una ofensiva regulatoria contra las empresas de plataformas de Internet se dirigió no solo a empresarios chinos como Jack Ma de Alibaba, sino también a los llamados excesos de estilo de vida asociados con los videojuegos, la música en línea, la cultura de los fanáticos de las celebridades y las clases particulares. Esta ingeniería social dirigida por el Estado sugiere que las autoridades chinas tienen poca tolerancia hacia la sensación de posibilidad y optimismo incrustada en el ADN de las sociedades de consumo occidentales.

Otro ejemplo de este desajuste entre ambición y mentalidad regulatoria se puede encontrar en los repetidos intentos de China de abordar los obstáculos demográficos que se esconden detrás de una fuerza laboral en contracción, que se prevé que disminuya hasta fines de este siglo, debido al legado de la política de planificación familiar de hijo único, ahora abandonada. El gobierno chino anunció recientemente medidas para impulsar las tasas de natalidad, incluido un mejor apoyo al parto, una mayor capacidad de cuidado infantil y otros esfuerzos para construir una sociedad “amigable con el nacimiento”. Sin embargo, esta es solo la última de una serie de acciones tras la adopción de una política de dos hijos en 2015 y una política de tres hijos en 2021.

A pesar de estos esfuerzos, la tasa de fertilidad de China sigue estando muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2.1 nacimientos vivos por mujer en edad fértil. Los datos de las encuestas apuntan a dos razones: las preocupaciones por el marcado aumento de los gastos de crianza de los hijos y las normas culturales de familias pequeñas profundamente arraigadas. Este último punto subraya los aspectos conductuales del problema: es decir, que una generación de chinos más jóvenes se ha acostumbrado a las familias de un solo hijo. Esta resistencia muy humana a los intentos del gobierno de coaccionar las prácticas de planificación familiar no es muy diferente a la estrategia de Beijing para impulsar un mayor consumo.

La clave para liberar el potencial de consumo de China es convertir el miedo en confianza, una transición que requiere nada menos que un cambio fundamental en la mentalidad que enmarca la toma de decisiones de los hogares. Pero es precisamente en esto donde el gobierno se ha visto obstaculizado. Incentivar el comportamiento humano es radicalmente diferente a exigir a los bancos dirigidos por el Estado que aumenten los préstamos para proyectos de infraestructura o a las empresas estatales que inviertan en propiedades.

Es cierto que estoy ofreciendo una perspectiva occidental sobre un problema chino, y la experiencia me ha enseñado que esos problemas deben examinarse desde la propia perspectiva de China. Aun así, el aumento del consumo es parte de la esencia misma de la experiencia humana: ¿puede haber alguna vez una cultura de consumo floreciente con características chinas que contradiga el espíritu aspiracional que sustenta a las sociedades occidentales?

La solución definitiva al problema crónico del subconsumo de China bien puede depender de estas profundas consideraciones sobre el comportamiento humano. Una reunión reciente de la Conferencia Central de Trabajo Económico de China insinuó que se avecina otro gran estímulo al consumo. Pero si las autoridades chinas se mantienen firmes en su empeño de reforzar el control sobre las normas sociales y el espíritu humano, todo el estímulo del mundo –desde las campañas de intercambio hasta las reformas de la red de seguridad social– podría resultar en vano.

El autor

Miembro del profesorado de la Universidad de Yale y ex presidente de Morgan Stanley Asia, es autor de Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) y Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).

