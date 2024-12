Leer en vacaciones

Comparto, como en cada año por estas fechas, algunos libros que leí recientemente y que podrían resultar de interés. Primeramente, Fareed Zakaria, el excelente analista político y conductor televisivo de CNN, explora en su reciente libro La era de las revoluciones (Age of Revolutions: Progress and Backlash from 1600 to the Present), aquellas revoluciones, del pasado y del presente, que definen la era polarizada e inestable en la que vivimos. El autor analiza los movimientos que a lo largo de varios siglos de la historia han sacudido las normas y han conformado al mundo moderno. Después, plantea las cuatro revoluciones actuales: la globalización, la tecnología, la identidad y la geopolítica. Todas ellas han sido disruptivas y han producido profundas ansiedades sobre nuestras identidades, y han socavado el orden liberal y dado pie al populismo. Pero, al final, Zakaria sostiene que “el pesimismo es prematuro. Si se actúa con inteligencia, el orden liberal internacional puede revivirse y el populismo podrá ser relegado al basurero de la historia”.

Cualquier libro nuevo de Juan Villoro es garantía. Es uno de los literatos más completos, pues igual desarrolla novelas, cuentos y crónicas, que ensayos, obras de teatro y entretenidas columnas periodísticas. Es un autor muy prolífico, su penúltimo libro de 2024 es No soy un robot. Con ingenio y desplegando sus eruditos conocimientos culturales y sociológicos, Villoro nos brinda una reflexión sobre cómo lo digital transforma nuestras vidas y nuestra relación con la lectura. Desde la introducción señala: “Reflexionar sobre la cultura de la letra resulta imperioso en un momento en que la especie pierde facultades que son asumidas por las máquinas. ¿Qué es lo humano hoy en día? La pregunta, que antes apelaba a los filósofos y los teólogos, es planteada a diario por las computadoras”. Estas nos exigen cotidianamente llenar una casilla indicando “no soy un robot”. Es un libro con una amplitud de reflexiones, cuya lectura nos estimula a pensar sobre temas que generalmente pasamos por alto en esta era tecnológica y digital.

Pérez Reverte es uno de mis autores favoritos. Aunque no es su obra más reciente, tenía pendiente leer Revolución de 2022. Es una novela en el contexto de la Revolución mexicana, pero no es una obra histórica. Es un relato de ficción de un joven español ingeniero de minas que se ve envuelto en el conflicto y termina en las filas de Pancho Villa, con quien entabló una amistad. Las andanzas del ingeniero tienen su dosis de aventura, intrigas, violencia, romance, y se destacan valores como la lealtad, el respeto y la disciplina. Como todas sus novelas, su lectura es fluida y atrapa al lector(a) desde el inicio.

Finalmente, algo diferente. A José Agustín, fallecido este año, se le identifica con el movimiento juvenil literario de principio de los 60, bautizado como la Onda. Alfaguara acaba de publicar una edición conmemorativa de su primera novela La tumba de 1964, con fotografías y testimonios diversos. Es una oportunidad de releer esta novela y de cómo el lenguaje coloquial de los jóvenes dio origen a todo un movimiento juvenil literario con desparpajo e irreverencia.

