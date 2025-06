Ya se jodió el sexenio

La presidenta Claudia Sheinbaum parece que no se da cuenta que con la reforma al Poder Judicial, la forma tramposa como se llevó a cabo la elección y la forma en cómo quedaron integrados la Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial por militantes de Morena, se pone en duda el Estado de Derecho para cualquier inversionista y para la población en general y como consecuencia la credibilidad y confianza en su gobierno. Si a esto le sumamos la desaparición de los organismos autónomos, los inversionistas quedarán a merced de la voluntad del gobierno y muy lejos de acceso a la justicia para garantizar sus inversiones.

De nada sirve un Plan México si no hay confianza de los empresarios y no puede haberla cuando los medios de defensa en contra de decisiones arbitrarias del gobierno estarán en manos de miembros de Morena. Parece que Claudia Sheinbaum actúa contra ella misma y su gobierno, su discurso es uno que crea confianza, pero sus acciones contradicen todo lo que dice. Seguramente, ella piensa que la aprobación de la reforma al Poder Judicial y el fraude en la elección ya quedaron atrás, se equivoca, las consecuencias en la confianza para invertir en México, después de una reforma que subordina el PJ a los intereses del gobierno y su partido, van a permanecer todo su sexenio y hasta que no se haga una reforma de la reforma para regresar la autonomía del Poder Judicial sólo se darán las inversiones indispensables.

La población poco a poco se está dando cuenta de la poca honestidad de la presidenta al defender una reforma judicial y una elección abiertamente manipulada y en la que sólo participó 13 % de la población. La elección no fue como ella dice: una elección libre. El gobierno y el partido Morena tenían sus candidatos y candidatas y ellos van a controlar la Corte, el Tribunal de Disciplina y la mayoría de los magistrados y jueces. Después de la elección del poder judicial, y a partir del 1 de septiembre de este año, tendremos un PJ controlado y subordinado totalmente a Morena.

Más allá de la reforma al Poder Judicial, Claudia Sheinbaum no está pudiendo con el paquete, es cierto que la situación del país es difícil, pero su gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. Su gobierno no está dando resultados, salvo en seguridad, los resultados en todas las demás áreas son malos. La relación con EU está en su peor momento y hasta ahora las negociaciones comerciales y de aranceles no han dado resultados. Su gobierno no puede con el paquete, sólo un ejemplo, después de 9 meses no han podido resolver el problema de abasto de medicinas que le dejó López Obrador. Sus mañaneras cada día son más desabridas y se le ve ignorante y temerosa en la mayoría de los temas.

En la economía, las expectativas a futuro son muy malas, el debate está en si caemos en recesión o crecemos un 0.2 %, no son sólo las amenazas de aranceles de Trump, las decisiones y reformas que ha impulsado, sólo crean desconfianza en su gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum no está pudiendo con el paquete y poco le ayudan sus colaboradores, los legisladores y su partido.

Si no se echa atrás la reforma al Poder Judicial, algo que no va a pasar, el sexenio de Claudia Sheinbaum, en materia económica y creación de empleos, ya se JODIÓ, nadie va a invertir en un país en que el PJ y la aplicación de la justicia están en manos del gobierno y su partido.