Inversión Extranjera Directa: el récord y los asteriscos

¿Cómo es posible romper el récord de la Inversión Extranjera Directa en un año tan complicado? Esa es la cuestión. Por lo pronto, tenemos un dato que nos obliga a frotarnos los ojos: la inversión alcanza un máximo de 34,265 millones de dólares en el primer semestre. Esto a pesar de Donald Trump, de los pronósticos pesimistas sobre la economía global y el PIB mexicano y de la incertidumbre por algunos factores internos, entre los que destaca la reforma del poder judicial y la inseguridad.

Se alcanza el récord de Inversión Extranjera Directa en un semestre en el que hay una caída en la inversión total, pública y privada. Esta se mide, en el INEGI, con el indicador de Formación Bruta de Capital Fijo. Entre enero y mayo de 2025, hay una caída de 6.7% respecto al mismo periodo del 2024.

¿Cómo puede ocurrir esto? La Inversión Extranjera Directa crece 10.2% mientras caen la inversión privada nacional y la inversión pública. El crecimiento de la IED no alcanza a compensar la caída de 29% de la inversión pública y alrededor de 5% de la privada. Podemos especular que hay una visión más optimista de los inversionistas extranjeros sobre la situación de México y sus atractivos, pero la cosa es compleja, depende de los sectores y tipos de actividad.

De cualquier modo, es muy pronto para sacar conclusiones. Muchas cosas dependerán de las negociaciones de los aranceles y de la renegociación del T-MEC... de la implementación de la reforma al poder judicial y la capacidad de ejecución del Gobierno Federal.

El incremento de 10.2% de la inversión “encubre” las diferencias importantes entre sectores. Hay una caída de 26% en manufactura y una reducción de 16.7% en minería. El “secreto” es que estos desplomes fueron compensados por un fuerte incremento en servicios. Destaca un incremento de 90% en la IED en servicios financieros. Los inversionistas en esta actividad llegan atraídos por el potencial del mercado interno, expresado en los altos retornos que obtienen las empresas del sector.

La caída de la inversión en manufactura expresa con nitidez la incertidumbre por los aranceles y el T-MEC. Se nota claramente en una reducción en el empleo manufacturero. Esto no es un fenómeno nuevo, porque ya llevamos 18 meses con ajustes a la baja en la cifra de empleo en industria. De cualquier modo, la caída en junio de 2025 es de 2% respecto al mismo mes del año pasado.

En el registro de 2025 tenemos algunas curiosidades. Llama la atención el regreso de la inversión española. En el primer semestre de 2024 los números marcaban una desinversión de 219 millones de dólares y ahora traen un número positivo de 5,943 millones de dólares.

España vuelve a ocupar la segunda posición entre los principales inversionistas en México. Hablamos de récord en 2025, entre otras cosas, porque los ibéricos volvieron a apostar por México. Son jugadores relevantes en los sectores financiero, energía y turismo. Si sus empresas se hubieran comportado como en 2024, la Inversión Extranjera Directa estaría en 28,103 millones de dólares. La nota no sería que hay un récord, sino que tendríamos un monto inferior a los registros de 2022 y 2023. Valgan estos números como una prueba de que algo cambió con la llegada de Claudia Sheinbaum o la partida de López Obrador.

Otro aspecto peculiar de nuestras cifras oficiales de inversión extranjera es la ausencia de China. Compite con Estados Unidos por el número uno como mayor generador de IED en el mundo, pero en México no aparece entre los primeros lugares. Estados Unidos, España, Canadá, Japón y Alemania son el top 5 en el reporte que elabora la Secretaría de Economía en 2025. Podríamos suponer que esta ausencia es una derivada de la presión de Estados Unidos, que no quiere al Dragón cerca de su territorio. Lo interesante es que la inversión china en México lleva años subregistrada. Oficialmente, México ha recibido un total de 2,960 millones de dólares en IED de China, entre 1999 y 2024. Aunque usted no lo crea.