Inteligencia Artificial, una revolución silenciosa en la que ya participas

“Todas las inteligencias son invisibles para el que no tiene inteligencia”

Johann Wolfgang von Goethe

Creo que la frase en cita es profunda, y aunque también la he visto expresada como “Todas las inteligencias son invisibles excepto la nuestra” (Alle Intelligenzen sind unsichtbar, außer der unseren), curiosamente ya sea por imposibilidad o por egocentrismo; el resultado al final es el mismo: nos cuesta trabajo ver la verdad en lo demás, y digo “lo” porque ahora ya no se trata de humanos. En artículos previos he compartido reflexiones al respecto considerando desde ópticas que implican el punto de vista ético, como de seguridad y otros tantos muy importantes que pueden verse impactados por estas tecnologías, pero en esta ocasión, quiero enfocarme en la realidad próxima y práctica, en la vida cotidiana de todos nosotros, y lo veamos o no, lo queramos ver o no, es un hecho que ya estamos imbuidos en la revolución silenciosa de la Inteligencia Artificial (IA).

Hace unos días tuve la oportunidad de asistir al interesante evento “Transformando el futuro con IA” organizado por Microsoft, una de las más importantes empresas globales de desarrollo tecnológico junto con otras firmas igualmente de vanguardia como iLink Digital (cuya filial mexicana era la conocida Ultrasist, hoy ya iLink Mx) y Derevo. Las exposiciones no versaron sobre temas conceptuales ni visualizaciones de escenarios futuros lejanos; por el contrario, todas las conferencias fueron referentes a la aplicación inmediata de la IA en los diversos procesos, las ventajas y beneficios que representa en comparación con tecnologías anteriores, y lo que más me llamó la atención, fue la accesibilidad de tales herramientas que no sólo pueden ser desarrolladas y aprovechadas por las grandes empresas, sino que bien sirven para PYMEs y en sus modelos básicos, incluso para algunas MIPYMEs.

Después de las pláticas introductorias tuvimos la oportunidad de escuchar a Sree Balaji co-fundador y CEO de iLinK Digital, conglomerado Indio con presencia mundial y socio estratégico de Microsoft, quien de manera cercana y sencilla nos compartió información muy ilustrativa en cuanto a la forma en que estas herramientas están ayudando a transformar sectores bastante disímbolos, algunos previsibles como el sector financiero, el tecnológico o las manufacturas, a la par de otros como ciertas entidades gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro. En términos de eficiencias y economías, las cifras obviamente dependerán de cada caso, pero en términos generales con la apropiada integración de soluciones tecnológicas, podría llegarse a reducciones de costos operativos de entre 40% y 60%, incrementos de eficiencia superiores al 25% y reducción en los tiempos de comercialización (TTM) de arriba del 25%, suena bien ¿dónde firmo?

Claro, la pregunta siguiente será ¿costos y tiempos?, y la primer respuesta también es dependiendo del caso de que se trate, pero en la segunda, lo relevante es que precisamente a través de IA, los procesos de migración de la información que se administra en los sistemas actuales de las empresas pueden llevarse a cabo en un plazo de 6 meses, contra los 3 años que en promedio se llevaba antes; similar a la diferencia que hay entre remodelar el edificio corporativo vs. construir una nueva sede, pero con la ventaja de costos y que esta remodelación esencialmente modifica las estructuras informáticas como si se tratara de un edificio nuevo y con la tecnología de vanguardia.

Por su parte, Francisco Corona de Microsoft explicó de manera muy amena y gráfica la conveniencia de contar con un buen copiloto (Copilot) que al acompañarte puede contribuir a la automatización de procesos, el análisis predictivo y la personalización, que como usuarios vemos cada vez más en todos los sectores, incluyendo el de servicios financieros. Se estima que los ya conocidos chatbots pueden manejar en ciertos casos hasta el 80% de las consultas que realizan los clientes de una empresa, reduciendo costos y concentrando en el 20% restante de las consultas el recurso humano especializado. La información predictiva que se genera y la identificación de patrones personales, también han reflejado beneficios cuantificables en la disminución de riesgos, toma de decisiones y creación de productos más afines a las necesidades de cada cliente, todo ello con impactos medibles en los resultados de las empresas.

Exactamente como la propia IA, el concepto se supera solo, con la figura del C-Agent que en términos muy básicos consiste en una estructura intrínsecamente coordinada, en la que pueden existir uno o varios agentes (copilots personalizados) que a su vez interactúan con otros(s), lográndose aprendizajes especializados de cada uno de ellos, pero con la posibilidad de que, en la interacción, se comparta y utilice el conocimiento en su conjunto. Esto puede ser tan complejo como los flujos y procesamiento de información que la alta dirección de una empresa trasnacional requiera, o el uso que un profesionista le asigne.

Por ejemplo, según un artículo de la revista española Big Data Magazine (con información de Microsoft y Scale AI) el 75% de los profesionales del conocimiento (knowledge Workers) como médicos, abogados, ingenieros, creativos, analistas financieros, etc., utilizan ya alguna o varias herramientas de IA. Desde el punto de vista laboral, el artículo señala que el 71% de los directivos de empresa preferiría contratar a alguien con menos experiencia, pero con habilidades en IA (skills) que alguien más experimentado, pero sin IA skills.

En suma, al parecer tanto en el entorno empresarial como en el ejercicio profesional, los datos evidencian una fuerte y acelerada tendencia en su implementación que hace ver difícil que pueda ser revertida. Sin lugar a duda, esta coyuntura tecnológica presenta grandes retos, incluso impedimentos para los que no la vean o no la quieran ver, pero al mismo tiempo, oportunidades valiosas para los que sí lo hagan.

X: @LBartoliniE

lbartolini01@gmail.com