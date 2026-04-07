INDAPE: huevo de la serpiente

Desde su creación, en mayo de 2019, el INDAPE, instituto para devolver al pueblo lo robado, ideado para reemplazar al viejo Instituto para la administración y enajenación de bienes de sector público, se iniciaron las irregularidades que denunció Jaime Cárdenas Gracia, al renunciar en 2020 a la dirección general.

Cárdenas Gracia, quien renunció por negarse a seguir órdenes del expresidente Lopez Obrador, quien exigía usar ilegalmente los recursos que el INDAPE recibía por las subastas y venta de bienes públicos que recibía la institución.

Minimizar la información de que, en Veracruz, robaron 270 vehículos de un depósito del INDAPE, envía un mensaje de tolerancia e impunidad de la red tejida entre funcionarios de la institución y funcionarios locales para legalizarlos y comercializarlos y prueba que en Morena se incuba el huevo de serpiente de la corrupción que, eventualmente, pudriría a “la revolución de las conciencias”.

AMLO: ¿tendrá presencia en Washington?

Versiones del portal argentino LOP, la política on line, afirman que Jesús Seade, actual embajador mexicano ante la República Popular China, quería ser titular de la SRE y que, al no lograrlo, quiere ser embajador en Washington.

La embajada mexicana ante los Estados Unidos y sus docenas de consulados son la representación diplomática más importante y estratégica de México. Inquietante el rol que busca Seade en las negociaciones del T-MEC.

Fue el representante del Presidente Electo López Obrador en 2018 para las últimas negociaciones finales T-MEC. Hizo posible que López Obrador aprobara o vetara propuestas. Si, como dicen, tiene el apoyo del expresidente, éste tendría posición estratégica en las renegociaciones del acuerdo comercial.

¿Visionaria la creación de Litio Mex?

Quizá influenciado por el boliviano Evo Morales, en agosto de 2022, el Gobierno de la República fundó la empresa Litio para México, Litiomx, con el fin de que México pudiera explorar, explotar y aprovechar sus yacimientos del mineral estratégico usado para baterías de celulares y de autos eléctricos.

Como sea, la diferencia con los yacimientos bolivianos, es que están en la nación con más reservas probadas y su calidad hace más rentable su explotación, mientras los yacimientos mexicanos, dicen los que saben, están en terrenos arcillosos y actualmente es más cara su explotación.

Sabedores de que las investigaciones en el futuro y las necesidades de la industria podrían hacer rentable la explotación de un mineral que no abunda en el mundo, vale preguntarnos si no es injusto que califiquen a Litiomx de elefante blanco.

NOTAS EN REMOLINO

El escándalo porque a Florencia Franco, funcionaria de la SHCP, se le ocurrió asolearse a la hora de la comida en una ventana del Palacio Nacional, sumado al pésimo control de daños de los comunicadores oficiales hizo políticamente incorrecto su permanencia en el Gobierno … Los más duros de Morena encontraron en las sanciones a la violencia de género un arma más contra las y los legisladores de oposición … Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX, marca un precedente al crear el Instituto de instaladores de redes de gas y electricidad … Revela ansiedad en el gobierno castrista de Cuba al anunciar la liberación de 2 mil presos, pues contradice las versiones que no hay prisioneros políticos en la isla caribeña … Interesante reflexión del cineasta estadunidense Samuel Goldwyn; “No quiero conmigo a la gente que diga sí a todo, quiero que todos a mi alrededor me digan la verdad, aunque les cueste sus empleos” … una fantasía