¿Humanismo sin búsqueda?

Leo en 'Bloomberg en línea' que la incautación de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos se redujo 40% en febrero de 2025, en comparación con el mismo mes de 2024. Claro que la baja podría deberse a muchos factores: la nota de Bloomberg ofrece como posibilidad el cambio de las rutas de tráfico o, de manera más general, un cambio de la estrategia de los grupos criminales (y ahora terroristas), que bien podrían, por ejemplo, bajar el nivel de sus actividades mientras “se calman las aguas”. También podría deberse a la “nueva estrategia” de seguridad de la administración Sheinbaum, que, según dicen, dejó atrás la política de abrazos y comenzó a enfrentar a las organizaciones criminales recabando inteligencia y llevando a cabo operaciones “quirúrgicas”. O quizá la presión que ha ejercido el presidente Trump con su amenaza de reventar el T-MEC, al imponer aranceles generalizados de 25 por ciento, llevó a los estrategas de seguridad a recurrir a las viejas mañas: negociar con los criminales una pausa en el trasiego de fentanilo, un quid pro quo, un 'ayúdame a ayudarte'. También podría ser una mezcla de todo lo anterior. Es buena la noticia aunque falta saber qué mecanismos se utilizaron, si son legales, si son morales.

Donde esperar a que se calmen las aguas es inaceptable es en la grave crisis de desaparecidos que enfrenta México. El sexenio del anterior presidente fue omiso y el problema creció a tal grado que la propaganda gubernamental no alcanza para ocultarlo. Cientos de miles de personas desaparecidas, es una tragedia: piensen ustedes en las vidas truncadas de las víctimas y en toda la desazón que los criminales producen en sus seres queridos, madres, hermanas, padres que no pueden dejar un solo instante de salir al campo a buscar a su persona amada, porque la desaparición, a diferencia de la muerte, tiene la fatídica cualidad de no ser un punto final. El Estado mexicano entero debería volcarse a buscar personas. El desdén, el echarle la bolita a las entidades federativas, la negación de la realidad, son actitudes deshumanizantes, que desnudan pretensiones de mantenerse en el poder por el poder, no por el bien común. Denle fuerza y autonomía a la CNDH, a la Comisión Nacional de Búsqueda y, sobre todo, escuchen a quienes buscan a sus desaparecidos. Si con voluntad política y esfuerzo es posible reducir el trasiego de fentanilo, ¿no podría usarse la misma receta para enfrentar la crisis de los desaparecidos? El humanismo mexicano o es buscador o no es humanismo.