El Mes de la Herencia Hispana se realiza en Estados Unidos. Algunos hitos merecen destacarse de la reciente evolución de la minoría hispana. Entre ellos sobresale que, según la Oficina del Censo desde el 1 de julio de 2024, 68 millones de hispanos son la minoría más numerosa de Estados Unidos, llegando a 20 por ciento de la población total. (Oficina del Censo, National Hispanic Heritage Month: 2025).

Sin embargo, este aumento cuantitativo no necesariamente se traduce en influencia política. Según la Oficina del Censo en 2024, 61.4 por ciento de todos los hispanos eran ciudadanos, mayores de 18 años, por ende eran elegibles para votar. Pero sólo 42.8 por ciento estaban registrados para hacerlo, mientras que de los registrados sólo 35.2 por ciento votaron en la elección de 2024. O sea, para que la demografía hispana se convierta en influencia política efectiva se requiere un esfuerzo mayor para aumentar el registro y la participación política de los ciudadanos hispanos elegibles para votar. Por ejemplo, el número de ciudadanos registrados para votar siguió casi igual, en 61.1 por ciento en la elección de 2020 y 61.5 por ciento en la elección de 2024. (Oficina del Censo, a6.xlsx).

Otro hito en este año para la minoría hispana fue el nombramiento del primer hispano como Secretario de Estado. En enero pasado, el nombramiento del exsenador cubano americano Marco Rubio, republicano de Florida, fue aprobado por el Senado casi por unanimidad, 99-0.

*Analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.