Durante la Primera Reunión Internacional para la Atención del Cáncer Infantil en las Américas, Rosana Pelayo Camacho, del IMSS, presentó los avances de la estrategia nacional en leucemias infantiles. Destacó el impacto de OncoCREAN y del Laboratorio de Citómica, que ha permitido diagnósticos en menos de 72 horas y terapias personalizadas. Gracias a estos esfuerzos, la tasa de supervivencia aumentó 11%, acercando al IMSS, de acuerdo con la dependencia, a estándares de países con economías desarrolladas.

El diputado Paulo Gonzalo Martínez López, del PAN, impulsa una iniciativa para reforzar la seguridad en escuelas. La propuesta busca incluir botones de pánico, alertas personales para alumnos y coordinación con autoridades de seguridad pública. El objetivo, dice, es proteger la integridad física y emocional de estudiantes, y fomentar una cultura de paz. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y eventual dictamen.