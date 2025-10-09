Biciclo

Colectivos de búsqueda de personas encontraron al menos 89 bolsas con restos humanos las cuales fueron encontradas en un predio de Zapopan, Jalisco. La organización Manos Buscadoras detallaron que los cuerpos están mutilados. Hasta el momento, las autoridades estatales todavía no informan sobre la identificación de los restos. El caso del Rancho Izaguirre puso en la mesa el tema de los posibles reclutamientos forzados y adiestramiento en la entidad y los testimonios de sobrevivientes son cada vez más recurrentes.