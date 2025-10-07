Monociclo

La reforma a la Ley General de Salud, que busca ordenar el sector de dispositivos electrónicos asociados al consumo de nicotina, prohíbe ciertos formatos, pero también deja margen a las tabacaleras para que puedan operar, bajo cumplimiento estricto de normas y tecnologías, con lo cual el Estado marca reglas parejas y cada compañía evaluará si decide participar en ese mercado, en un ambiente de competencia, totalmente ajeno a la idea de que la reforma generaría un monopolio.