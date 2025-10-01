Malabarista

La Fiscalía de la Ciudad de México habría determinado que OCESA no fue la organizadora del Festival Axe Ceremonia, evento en donde perdieron la vida los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Rojas, ni tuvo calidad garante. Se menciona que la única participación se limitó a servicios de accesos y a comercialización de patrocinios. Se especifica que la empresa Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V. fue la organizadora y Operadora Ecletic S.A. de C.V. ingresó el programa ante la autoridad competente.