La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 1 de octubre del 2025.

OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Malabarista

La Fiscalía de la Ciudad de México habría determinado que OCESA no fue la organizadora del Festival Axe Ceremonia, evento en donde perdieron la vida los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Rojas, ni tuvo calidad garante. Se menciona que la única participación se limitó a servicios de accesos y a comercialización de patrocinios. Se especifica que la empresa Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V. fue la organizadora y Operadora Ecletic S.A. de C.V. ingresó el programa ante la autoridad competente.

