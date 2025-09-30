Lectura 2:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 30 de septiembre del 2025.
Mujer en aro
Pamela López Ruiz, titular de La Escuela es Nuestra, informó que 22,000 millones de pesos ya llegaron a más de 69,000 escuelas, beneficiando a 8.1 millones de estudiantes. Este año, el programa se extendió a media superior, atendiendo al 51% de los planteles. La cobertura total alcanza el 37%, con énfasis en zonas vulnerables especialmente en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde los apoyos resultan fundamentales para garantizar condiciones dignas de estudio.
Rehilete
En Morelia, durante el VIII Congreso de la Red de Investigadores Sociales sobre Agua, 140 académicos, 46 posgraduados y 56 activistas firmaron una declaratoria que exige a Sheinbaum una nueva Ley General de Aguas. Denuncian el modelo extractivista y piden frenar concesiones abusivas, restaurar ríos, proteger defensores del agua y cancelar megaproyectos. También condenaron el genocidio en Gaza y pidieron retirar inversiones israelíes en el sector hídrico.
Carrusel
En El Colegio de México se encendieron las alertas climáticas. Académicos, diplomáticos y funcionarios, entre ellos el rector de la UAM, Gustavo Pacheco, se reunieron para el conversatorio “Rumbo a la COP30”. Brasil presentó su ambicioso Fondo Bosques Tropicales. México reafirmó su apuesta por la educación y la justicia climática. La región quiere llegar a Belém, Brasil con voz propia y compromisos firmes.