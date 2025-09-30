Mujer en aro

Pamela López Ruiz, titular de La Escuela es Nuestra, informó que 22,000 millones de pesos ya llegaron a más de 69,000 escuelas, beneficiando a 8.1 millones de estudiantes. Este año, el programa se extendió a media superior, atendiendo al 51% de los planteles. La cobertura total alcanza el 37%, con énfasis en zonas vulnerables especialmente en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde los apoyos resultan fundamentales para garantizar condiciones dignas de estudio.

Rehilete

En Morelia, durante el VIII Congreso de la Red de Investigadores Sociales sobre Agua, 140 académicos, 46 posgraduados y 56 activistas firmaron una declaratoria que exige a Sheinbaum una nueva Ley General de Aguas. Denuncian el modelo extractivista y piden frenar concesiones abusivas, restaurar ríos, proteger defensores del agua y cancelar megaproyectos. También condenaron el genocidio en Gaza y pidieron retirar inversiones israelíes en el sector hídrico.

Carrusel

En El Colegio de México se encendieron las alertas climáticas. Académicos, diplomáticos y funcionarios, entre ellos el rector de la UAM, Gustavo Pacheco, se reunieron para el conversatorio “Rumbo a la COP30”. Brasil presentó su ambicioso Fondo Bosques Tropicales. México reafirmó su apuesta por la educación y la justicia climática. La región quiere llegar a Belém, Brasil con voz propia y compromisos firmes.