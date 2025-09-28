Buscar
La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 28 de septiembre del 2025.

Malabarista

En tiempos donde la transparencia y la rendición de cuentas definen la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el alcalde regiomontano Adrián de la Garza se muestra con voluntad de sumar, y en su primer informe de gobierno la señal estará contenida en un mensaje claro a Palacio Nacional de coordinación con los lineamientos federales, es decir, más que un balance administrativo de obras, programas sociales y seguridad, será un termómetro de identificación con la propuesta del Poder Ejecutivo.

