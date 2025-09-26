Lectura 1:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 26 de septiembre del 2025.
Payaso
El diputado Roberto Albores, presidente de la Comisión de Infraestructura en la Cámara baja, recibió a integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles y del CPI México. La reunión giró en torno a recursos, normativas y planeación con visión de largo plazo. Se plantearon siete ajustes clave a la Ley de Infraestructura para el Bienestar. Albores escuchó, tomó nota y dejó abierta la puerta al diálogo técnico.
Mago
En la Universidad Panamericana se advirtió sobre una “violencia invisible” que, desde dispositivos digitales, daña el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes. Especialistas señalaron que más allá del ciberbullying, hay riesgos como grooming, sextorsión y baja empatía. Mercedes Llamas alertó que el uso sin control está dejando huella profunda. Urgen estrategias.