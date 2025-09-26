Payaso

El diputado Roberto Albores, presidente de la Comisión de Infraestructura en la Cámara baja, recibió a integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles y del CPI México. La reunión giró en torno a recursos, normativas y planeación con visión de largo plazo. Se plantearon siete ajustes clave a la Ley de Infraestructura para el Bienestar. Albores escuchó, tomó nota y dejó abierta la puerta al diálogo técnico.

Mago

En la Universidad Panamericana se advirtió sobre una “violencia invisible” que, desde dispositivos digitales, daña el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes. Especialistas señalaron que más allá del ciberbullying, hay riesgos como grooming, sextorsión y baja empatía. Mercedes Llamas alertó que el uso sin control está dejando huella profunda. Urgen estrategias.