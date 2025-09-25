Lectura 2:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 25 de septiembre del 2025.
Globos
Durante el proceso electoral judicial en la Ciudad de México, el IECM implementó el sistema SICODID con transmisión en vivo de los cómputos y un visualizador público, lo que dio certeza al resultado, destacó la consejera Cecilia Hernández. Desde Tabasco, detalló que el conteo se hizo en las 33 direcciones distritales, sin instalar consejos, y que el trabajo por turnos permitió eficiencia y precisión. ¿El resultado? Ningún voto perdido. Una experiencia que ya se perfila como buena práctica nacional.
Monociclo
Entre bailes, murales y reflexiones, el CBTA 35 de Valle de Chalco fue sede de la Declaratoria de “Cero Tolerancia” a las violencias en escuelas de nivel medio superior. El secretario de Educación, Mario Delgado y Citlalli Hernández encabezaron el acto, donde 21 estudiantes leyeron el compromiso. La SEP y la Secretaría de las Mujeres recordaron que las aulas deben ser espacios seguros, con cultura de paz y respeto. Porque, dijeron, educar sin violencia es ya una política nacional.
Oso en pelota
Desde el recinto legislativo de San Lázaro, diputadas y diputados de Durango exigieron regular las cirugías estéticas en menores, tras la muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años. Los legisladores, Patricia Flores (MC), Alma Vitela y Martha Olivia García (Morena), y Gerardo Villarreal (PVEM) coincidieron: es urgente legislar y vigilar clínicas sin control. El llamado llegó también a Cofepris y fiscalías. “No es prohibir, sino proteger”, dijeron. La alerta está encendida.