Durante el proceso electoral judicial en la Ciudad de México, el IECM implementó el sistema SICODID con transmisión en vivo de los cómputos y un visualizador público, lo que dio certeza al resultado, destacó la consejera Cecilia Hernández. Desde Tabasco, detalló que el conteo se hizo en las 33 direcciones distritales, sin instalar consejos, y que el trabajo por turnos permitió eficiencia y precisión. ¿El resultado? Ningún voto perdido. Una experiencia que ya se perfila como buena práctica nacional.

Entre bailes, murales y reflexiones, el CBTA 35 de Valle de Chalco fue sede de la Declaratoria de “Cero Tolerancia” a las violencias en escuelas de nivel medio superior. El secretario de Educación, Mario Delgado y Citlalli Hernández encabezaron el acto, donde 21 estudiantes leyeron el compromiso. La SEP y la Secretaría de las Mujeres recordaron que las aulas deben ser espacios seguros, con cultura de paz y respeto. Porque, dijeron, educar sin violencia es ya una política nacional.

Desde el recinto legislativo de San Lázaro, diputadas y diputados de Durango exigieron regular las cirugías estéticas en menores, tras la muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años. Los legisladores, Patricia Flores (MC), Alma Vitela y Martha Olivia García (Morena), y Gerardo Villarreal (PVEM) coincidieron: es urgente legislar y vigilar clínicas sin control. El llamado llegó también a Cofepris y fiscalías. “No es prohibir, sino proteger”, dijeron. La alerta está encendida.