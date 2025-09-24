Malabarista

En Canadá, el Espacio OSC inició una gira para exponer la situación de personas defensoras y periodistas en México. Entre 2016 y 2025 fueron asesinadas 177 y 88, respectivamente. Aunque el Mecanismo de Protección federal se presenta como modelo regional, enfrenta deficiencias: de 361 solicitudes de defensoras, sólo 116 fueron aceptadas; de 246 periodistas, 136. El saldo: 85 amparos y 44 recursos contra la instancia, mientras crece la percepción de indefensión.

Mujer con palomas

En el recinto legislativo de San Lázaro, la diputada Margarita García, del Partido del Trabajo, acusó irregularidades en el conflicto laboral del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. Acompañada por integrantes del sindicato, reprochó resoluciones contradictorias: el contrato colectivo sigue vigente, pero la huelga fue declarada inexistente. La legisladora denunció un trasfondo de revanchismo político y llamó al gobernador Salomón Jara a reinstalar a los 30 trabajadores cesados. “Nada es para siempre”, advirtió, al refrendar su respaldo a la libre asociación sindical en Oaxaca.