Escapista

La CNDH le jaló las orejas a la FGR, Segob y a la Secretaría Anticorrupción, por violaciones a derechos humanos contra una exfuncionaria del sistema penitenciario. La afectada, excoordinadora de Centros de detención, fue despedida tras la fuga de una persona encerrada en el CEFERESO 1 y luego suspendida durante 10 años. La Comisión pensó que se dañaron sus derechos al quebrar el debido proceso.

Rehilete

La doctora Claudia Rojas, de la UAM, advirtió que este 2025 ha caído 33% más lluvia que lo normal en los últimos 43 años, lo cual explica las inundaciones recientes. La infraestructura para el agua, vieja y rebasada no puede con todo. Urge, dijo, pensar nuevas formas: desde verde hasta tanques para controlar el agua. Aunque el tubo para el agua va bien, no está al ritmo que se necesita para lluvia y Ciudad.

Tren

La Semar, la SICT y el SAT firmaron un convenio para reforzar la fiscalización y seguridad en el transporte de mercancías. El acuerdo permitirá intercambiar información utilizando la Carta Porte digital, herramienta implementada por el SAT en 2022 para registrar datos clave sobre los traslados. El objetivo es mejorar el control de origen, destino y medios de transporte, así como fortalecer la trazabilidad de la logística.