Equilibrista

Diputadas y diputados del PT presentaron una iniciativa para reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el objetivo de asegurar una reinserción social efectiva de los adolescentes infractores. La propuesta, que incluye modificaciones a varios artículos de la ley, establece la creación de un área de reinserción social a nivel federal y estatal. Además, promueve la coordinación interinstitucional y el seguimiento personalizado para prevenir la reincidencia y facilitar la integración social de los jóvenes.