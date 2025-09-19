Hombre fuerte

El secretario de Educación, Mario Delgado, sostuvo encuentros clave con legisladores, gobernadores y funcionarios para fortalecer el Sistema Educativo Nacional y consolidar la Nueva Escuela Mexicana. El funcionario apuesta por una educación incluyente y segura. La SEP, dicen, quiere que el aula sea sinónimo de bienestar, no de rezago. Veremos si los acuerdos aterrizan.

Malabarista

Durante su 33° sesión ordinaria, el Pleno del INFO CDMX aprobó 122 resoluciones sobre acceso a información, destacando temas como programas sociales y justicia. La comisionada presidenta, Laura Enríquez, resaltó el avance en resoluciones durante el año. Además, se aprobaron comisiones internacionales y se compartieron logros del Instituto en foros globales.