El Economista
Opinión

Lectura 1:00 min

La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 19 de septiembre del 2025.

main image

OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Hombre fuerte 

El secretario de Educación, Mario Delgado, sostuvo encuentros clave con legisladores, gobernadores y funcionarios para fortalecer el Sistema Educativo Nacional y consolidar la Nueva Escuela Mexicana. El funcionario apuesta por una educación incluyente y segura. La SEP, dicen, quiere que el aula sea sinónimo de bienestar, no de rezago. Veremos si los acuerdos aterrizan.

Malabarista

Durante su 33° sesión ordinaria, el Pleno del INFO CDMX aprobó 122 resoluciones sobre acceso a información, destacando temas como programas sociales y justicia. La comisionada presidenta, Laura Enríquez, resaltó el avance en resoluciones durante el año. Además, se aprobaron comisiones internacionales y se compartieron logros del Instituto en foros globales.

