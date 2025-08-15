Malabarista

Casi el 60% de los habitantes de la Ciudad de México consideran que la seguridad ha mejorado en la capital. Aunque reconocen que aún hay desafíos pendientes, este avance refleja un logro destacado del discreto secretario Pablo Vázquez Camacho en su gestión.

Carrito de helados

Las lluvias han beneficiado significativamente a las presas del país. El Sistema Cutzamala pasó de 38.05% en 2024 a 65.69% en 2025. Aunque aporta 25% del agua de la CDMX, surge la duda sobre si se está aprovechando o almacenando eficientemente y si se realizó el mantenimiento sugerido a la infraestructura hídrica.