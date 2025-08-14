Faquir

Vaya dato que dieron desde el monitoreo Votar entre balas, en julio se reportó un repunte en la violencia político-criminal. Se registraron 50 eventos en todo el país, un alza de 25% con respecto a junio y supera las cifras del mismo periodo del 2024. Las agresiones incluyeron asesinatos, atentados, secuestros, amenazas y ataques armados contra funcionarios, exalcaldes, excandidatos, familiares de políticos e instalaciones gubernamentales. Del total, 33 víctimas fueron hombres, cinco mujeres, y en el resto de los casos no se precisó el género de la víctima.