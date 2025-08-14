Lectura 1:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 14 de agosto del 2025.
Faquir
Vaya dato que dieron desde el monitoreo Votar entre balas, en julio se reportó un repunte en la violencia político-criminal. Se registraron 50 eventos en todo el país, un alza de 25% con respecto a junio y supera las cifras del mismo periodo del 2024. Las agresiones incluyeron asesinatos, atentados, secuestros, amenazas y ataques armados contra funcionarios, exalcaldes, excandidatos, familiares de políticos e instalaciones gubernamentales. Del total, 33 víctimas fueron hombres, cinco mujeres, y en el resto de los casos no se precisó el género de la víctima.