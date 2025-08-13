Tren

Rosa Icela se subió al estrado con cifras, frases de la titular del Ejecutivo federal y un arsenal... que ya se considera desactivado. En la ya conocida conferencia mañanera, presumió que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha retirado más de 5,000 armas, incluyendo 619 granadas, pero no es todo, agradeció a la Iglesia, a niñas y niños que cambiaron pistolas de juguete por libros. “Abrazamos la paz con actos”, afirmó. Y entre ferias, tianguis, consejos y jornadas, lo dice claro: la paz no se predica, se trabaja.