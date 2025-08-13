Buscar
La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 13 de agosto del 2025.

Rosa Icela se subió al estrado con cifras, frases de la titular del Ejecutivo federal y un arsenal... que ya se considera desactivado. En la ya conocida conferencia mañanera, presumió que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha retirado más de 5,000 armas, incluyendo 619 granadas, pero no es todo, agradeció a la Iglesia, a niñas y niños que cambiaron pistolas de juguete por libros. “Abrazamos la paz con actos”, afirmó. Y entre ferias, tianguis, consejos y jornadas, lo dice claro: la paz no se predica, se trabaja.

