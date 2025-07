Domador

El legislador de Morena, Edén Garcés Medina, sostuvo una reunión con investigadores de la República Popular de China, donde destacó que, ante el complicado contexto global, ambos países seguirán fortaleciendo su relación para beneficio mutuo. Durante el encuentro, calificaron el intercambio como fructífero y un impulso a la colaboración bilateral. Voces del legislativo señalan que, a pesar de las labores para aprobar leyes, el trabajo de diplomacia parlamentaria continúa activo y firme para consolidar estos vínculos.

Contorsionista

Organizaciones exigen que el embarazo infantil sea reconocido como una alerta grave de abuso sexual, no como un fenómeno social normalizado. Frente a estos casos, piden activar protocolos de protección y justicia para las víctimas. Reinserta, entre otras agrupaciones, hace este llamado luego de que se difundieran datos oficiales que muestran nacimientos en niñas de apenas 10 y 12 años, cuyos padres tienen entre 30 y 65 años. Urgen acciones inmediatas para salvaguardar los derechos de las menores.

Rehilete

Algunos informes y bases de datos de plataformas digitales de diversas secretarías de Estado han dejado de actualizarse o ya no se publican como antes. Cifras sobre muertes de personal en la campaña contra el narcotráfico y datos de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos ya no están disponibles. Asimismo, el Informe del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas a veces no aparece en los canales oficiales. Esta falta de transparencia genera preocupación sobre el acceso a información pública relevante.