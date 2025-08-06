Google invertirá 1,000 mdd en IA

Google, propiedad de Alphabet, anunció el miércoles un compromiso de tres años y 1,000 millones de dólares para proporcionar formación y herramientas de inteligencia artificial a instituciones de enseñanza superior y organizaciones sin ánimo de lucro de Estados Unidos.

Más de 100 universidades se han adherido a la iniciativa hasta el momento, incluidos algunos de los mayores sistemas universitarios públicos del país, como Texas A&M y la Universidad de Carolina del Norte.

Los centros educativos participantes pueden recibir financiamiento en efectivo y recursos, como créditos de computación en nube para la formación en IA de los estudiantes, así como investigación sobre asuntos relacionados con el sector.

La cifra de 1,000 millones de dólares también incluye el valor de herramientas de IA de pago, como una versión avanzada del chatbot Gemini, que Google entregará de forma gratuita a los estudiantes universitarios.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), atendió a 5 millones 836,000 pasajeros en sus terminales durante julio, una cifra que se ubicó 3.1% por arriba de lo observado en el mismo periodo de 2024. Con esto, la compañía anotó su noveno avance seguido del tráfico y al mismo tiempo tuvo su mejor resultado de los últimos tres meses.

El tráfico de la empresa con sede en Guadalajara estuvo compuesto por un incremento de 4% en el tránsito de viajeros nacionales y por un avance de 1.9% en el tráfico internacional.

GAP dijo que el factor de ocupación de sus aeropuertos bajó de 87.2% en julio de 2024 a 84.8% en el mismo lapso de este año. En el acumulado de los primeros siete meses del año GAP reportó un incremento de 4% del tráfico frente al periodo de enero a julio de 2024.

Las acciones de GAP subieron 2.4% en el mercado bursátil local durante la jornada del miércoles, al operar en 446.07 pesos, rozando su mejor nivel desde el 10 de junio de este año.

Sprott, gestora global de activos especializada en inversiones en metales preciosos y materiales críticos, reportó el miércoles un beneficio neto sin cambios para el segundo trimestre.

Sprott registró un beneficio neto de 13.5 millones de dólares, o 0.52 dólares por acción, en comparación con los 13.4 millones de dólares.

Los ingresos fueron de 65.2 millones de dólares, superando la estimación de consenso de los analistas de 47 millones de dólares.

Uber, Technologies, la empresa estadunidense de transporte privado solicitado vía aplicación, reportó una ganancia de 0.63 dólares por acción diluida en el segundo trimestre del año, un resultado que se comparó de manera positiva con respecto a la ganancia de 0.47 dólares del mismo periodo del año pasado.

Uber también reportó ingresos de 12,650 millones de dólares en el trimestre, un incremento de 18.2% frente a los 10,700 millones del mismo periodo del año anterior. Los analistas esperaban ingresos de 12,470 millones de dólares.

La empresa también dijo que su consejo de administración aprobó una recompra de hasta 20,000 millones de dólares de acciones. Los títulos de Uber en el mercado bursátil de Estados Unidos cayeron 2.02%, aunque al final de la jornada tuvieron un descenso de apenas 0.14% a 89.2 dólares.

