Geopolítica del aire

El conflicto entre Irán y EU está generando uno de los mayores choques operativos para la aviación comercial desde la pandemia, con efectos inmediatos en la conectividad global, la estructura de costos de las aerolíneas y la dinámica del turismo internacional. A diferencia de crisis previas más localizadas, este escenario impacta un nodo crítico del sistema aéreo mundial: el Medio Oriente como hub intercontinental.

En términos operativos, la disrupción ha sido abrupta y profunda. En los primeros días del conflicto, las aerolíneas cancelaron hasta el 73% de la capacidad desde y hacia la región, con afectaciones particularmente severas en los corredores entre Asia-Pacífico, Europa y América. Las rutas entre Asia y Europa, que ya dependen significativamente de hubs como Dubai, Doha o Abu Dhabi, tuvieron cancelaciones de hasta el 80%, lo que evidencia el grado de dependencia estructural del sistema global respecto a estos nodos de conexión. Este fenómeno no solo interrumpe itinerarios, sino que obliga a rediseñar rutas con desvíos más largos, incrementando tiempos de vuelo, consumo de combustible y presión sobre las flotas.

El turismo internacional resiente estos efectos de forma casi inmediata. La incertidumbre geopolítica tiende a modificar la percepción de riesgo de los pasajeros, lo que reduce la demanda hacia destinos cercanos al conflicto y, en algunos casos, genera cancelaciones en mercados de largo radio.

Más relevante aún es el efecto indirecto: al deteriorarse la conectividad global, especialmente entre Asia y otros continentes, se encarece y complica el acceso a múltiples destinos, afectando cadenas completas de valor turístico. La experiencia reciente demuestra que el turismo es altamente sensible a factores de seguridad, pero también a la confiabilidad operativa del transporte aéreo.

Adicionalmente, el conflicto coincide con otros factores de presión sistémica. Problemas operativos en aeropuertos, como los nuevos sistemas de control fronterizo en Europa o crisis de personal en EU, amplifican las disrupciones, generando cuellos de botella que deterioran la experiencia del pasajero y reducen la eficiencia del sistema. El asunto amenaza con fuertes pérdidas para las economías globales y puede extenderse a eventos como el Mundial de Futbol a celebrarse en Canadá, México y EU en el verano. El hecho es que ahora se junta el hambre con las ganas de comer y ello revela una fragilidad estructural: la aviación global opera con márgenes operativos muy ajustados y alta interdependencia, lo que la hace particularmente vulnerable a choques exógenos. Este conflicto reabre el debate sobre la resiliencia del modelo de hubs concentrados. Si bien el Medio Oriente ha sido clave para articular flujos intercontinentales (con más de 67 millones de pasajeros en conexión anual), la concentración de tráfico en esta región implica riesgos sistémicos cuando se presentan disrupciones prolongadas. A mediano plazo, podría acelerarse una reconfiguración de rutas y una mayor diversificación de hubs, aunque ello implica inversiones y ajustes que no son inmediatos.

Lo oí en 123.45: La familia Abadíe es de estirpe aeronáutica. Este fin de semana nos dejó la señora Ana María Vázquez Mc Gregor, madre de los Abadíe Vázquez, descendientes también del Cap. Héctor Abadíe, uno de los fundadores de ASPA de México. Ana María: gran persona, periodista de radio y poseedora de un don de gentes que heredó a sus hijos y nietos. Abrazos para ellos.