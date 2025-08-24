Tiene razón el embajador de México en Italia cuando escribe sobre Giorgia Meloni: “Italia no es una isla y en el mundo estamos viendo esa combinación de personajes que mueven el descontento como dinamita, que simplifican el discurso y personalizan. Trump demostró ser ya un fracaso, pero Meloni apenas empieza”. (Reforma, 27 de diciembre de 2022.)

Los presidentes AMLO y Claudia Sheinbaum también pertenecen a la categoría que describe Genaro Lozano.

Tiene razón el embajador de México en Italia cuando escribe que “Meloni sigue al pie de la letra el manual de la comunicación política contemporánea: la hipersimplificación de los temas. A la complejidad de los problemas de Italia, ella ofrecía soluciones simples, fáciles de entender, sin rodeos, sin explicaciones técnicas”.

AMLO y Sheinbaum también pertenecen a la misma categoría. ¿Quién prometió un sistema de salud como el danés?

Tiene razón el embajador de México en Italia cuando escribe que en la “narrativa personal (de Giorgia Meloni) hay un poco de arrogancia y contradicción”.

AMLO y Sheinbaum también presentan dicho rasgo. ¿Acaso AMLO no criticaba a los conservadores, pero nunca empujó iniciativas para legalizar las drogas? ¿Participó en algún desfile de orgullo gay como lo hizo la embajadora de Estados Unidos en México Roberta Jacobson o el premier Justin Trudeau en Canadá?

Tiene razón el embajador de México en Italia cuando escribe: “El pensamiento de Meloni es una mezcla de ideas desordenadas, pero que resuenan en el electorado”.

En 2022 la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum declaró: “Angela Merkel tiene 14 años en el poder, pero como es Alemania nadie dice nada. Evo Morales tiene 13 años en la presidencia por decisión soberana de su pueblo, pero como es un país en vías de desarrollo, lo acusan de “dictador””.

En 2016, Morales perdió un referéndum; la mayoría de los bolivianos votó en contra de que se presentara a las elecciones presidenciales de 2019, sin embargo, Morales violó la Constitución al presentar su nombre en las boletas, decisión que provocó muertos y una crisis política.

Merkel, bajo un sistema parlamentario, logró formar gobiernos democráticos gracias a los votos que los alemanes hicieron por diputados.

Meloni, al igual que AMLO y Sheinbaum, está al frente de un gobierno dogmático.

El poco tacto diplomático de la presidenta mexicana y del doctor psiquiatra Juan Ramón de la Fuente, al enviar como embajador a un crítico de la actual primera ministra italiana, incentivan a que el gobierno de Meloni desconfíe de Genaro Lozano.

En México se observa la destrucción de organismos autónomos y del desmantelamiento de la Corte, pero no se habla de la destrucción del Servicio Exterior Mexicano.

Es tiempo de hacerlo.