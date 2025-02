¿Cómo gastar más? (Parte 2 de 2)

E n la primera parte, exploramos la importancia de gastar más en lo que es realmente importante y en lo que nos ayuda a incrementar nuestra calidad de vida. También discutimos sobre lo peligrosa que es la mentalidad de escasez, que puede limitar nuestra capacidad para disfrutar la vida y crecer como personas.

En esta segunda parte, quiero construir sobre lo que menciona Tony Robbins: “la verdadera libertad financiera no proviene de lo que ahorras, sino de lo que ganas”. Vamos a hablar precisamente de esto: de ganar más, de crecer como individuos, para también poder gastar más en lo que más nos importa.

Inversiones a largo plazo

La gente subestima el poder del interés compuesto, que es crucial para construir patrimonio a lo largo de la vida. Nuestro dinero trabaja para nosotros, generando más dinero. Debemos comprender que este poder se potencia durante muchos años. Si inviertes 10,000 pesos a 7% anual durante 30 años, tu dinero se multiplicará 7.6 veces.

Este tipo de crecimiento a largo plazo es fundamental para construir riqueza y asegurar un futuro financiero sólido. No persigas rendimiento a corto plazo. Invierte en un portafolio sólido, eficiente, de muy bajo costo, durante muchos años. Esa es la clave.

Educación y desarrollo profesional

Otra estrategia clave para ganar más, es adquirir o mejorar tus habilidades y conocimientos. Te hace más competente y una mejor persona. Cuando sabes de liderazgo, de negociación, de finanzas, se te abren muchas oportunidades.

Un estudio de la Universidad de Georgetown reveló que las personas con títulos universitarios ganan, en promedio, 84% más que aquellos que sólo tienen un diploma de secundaria. En México la diferencia es muchísimo mayor.

Pero no sólo eso: hoy en día, habilidades técnicas como la programación de contratos inteligentes en Solidity o Rust pueden abrir puertas a empleos muy bien remunerados, en sectores de altísimo crecimiento.

Emprendimiento

Un negocio propio puede ser una forma efectiva de generar ingresos adicionales y a veces, puede llegar incluso a reemplazar tu salario.

Pero ten cuidado: emprender es cosa seria. No improvises: haz un plan de negocios. Ten una idea de lo que vas a hacer, de tus costos, de tu margen de ganancia, de tu mercado objetivo. La mayoría de las empresas no sobreviven los dos primeros años y mucho tiene que ver con que las personas se “avientan” como pueden, sin ningún plan. El hecho de que una idea sea buena no significa que será rentable ni escalable.

Si tienes una pasión o habilidad que puedes monetizar, considera hacerlo de manera paralela a tu trabajo (al menos en un inicio). La clave está en identificar un nicho de mercado y ofrecer un valor único que atraiga a los clientes (y que haga que te recomienden con otros).

Ingresos pasivos

El concepto implica generar ingresos sin tener que trabajar activamente por ellos. Por ejemplo: rentar un bien raíz que poseas te puede generar ingresos mensuales con muy poco esfuerzo.

Hay cierto trabajo activo que puede generar, más tarde, ingresos pasivos. Por ejemplo, las regalías que reciben escritores o músicos.

Pero no te confundas: si tienes que trabajar para generarlos, son ingresos activos (un negocio), no pasivos.

Negociar tu salario

No sé por qué en México la gente no negocia su salario. Es una parte normal del proceso laboral, pero hay que saber cómo hacerlo. No es nada más ir y pedir un aumento: seguramente no te lo darán.

Necesitas primero aprender a generar valor y hacer que tus jefes lo vean (demostrar valor y compromiso). Volverte una pieza esencial de tu equipo y además estar listo para asumir un rol de mayor liderazgo.

Esto además te puede permitir buscar oportunidades de crecimiento dentro de tu propia empresa. Si no las hay (o no te han considerado para ellas), siempre hay opciones fuera. Lo importante, como mencioné, es que otros vean el valor que tú aportas. El ingreso llegará como consecuencia.

Diversificar tus ingresos

Desde luego, puedes hacer varias de estas estrategias a la vez y diversificar fuentes de ingresos. No son exclusivas. Además, la diversificación puede darte más seguridad financiera, en caso de que una fuente de ingresos se vea afectada.

Pero no cometas el error de descuidar tu principal fuente de ingresos en aras de la diversificación. No pierdas el enfoque.

Conclusión

Ganar más no sólo nos permite gastar más en lo que es importante. También nos da la posibilidad de construir patrimonio más rápido. Nos abre opciones. Nos ayuda a crecer y a ser mejores personas.