¿Quién está ganando la carrera de inteligencia artificial entre Estados Unidos y China?

NEW HAVEN - Aunque nadie ha ondeado oficialmente la bandera a cuadros en la carrera chino-estadounidense por la supremacía en IA, los mercados apuestan a que Estados Unidos prevalecerá. El fabricante de chips NVIDIA se convirtió recientemente en la primera empresa del mundo en alcanzar los 4 billones de dólares (y su director ejecutivo, Jensen Huang, ha alcanzado el estatus de estrella mundial). Microsoft, el mayor inversor en la entidad con fines de lucro de OpenAI, le sigue de cerca, con una valoración de 3.7 billones de dólares.

Pero el liderazgo temprano no garantiza la victoria, especialmente en materia de innovación. Casi no pasa un día sin un nuevo informe sobre los extraordinarios avances de China en IA. Si bien Estados Unidos innovó con ChatGPT de OpenAI, DeepSeek de China sorprendió al mundo a principios de este año con el coste y la eficiencia de procesamiento de su modelo de lenguaje R1. Y en julio, la startup china Moonshot AI lanzó su impresionante modelo Kimi K2, que supera a sus competidores occidentales en varios indicadores clave.

Muchos factores influyen en la carrera de la IA: no solo los potentes chips de NVIDIA, sino también el talento, el software y el enfoque estratégico. Por ahora, los semiconductores son un claro cuello de botella estratégico que beneficia a Estados Unidos. Bajo su política de “pequeño patio, gran vallado”, la administración Biden impuso estrictas restricciones a las exportaciones de semiconductores avanzados. Sin embargo, esto ha resultado contraproducente, impulsando la agresiva búsqueda de China de desarrollar sus propios chips de IA.

En definitiva, sospecho que la carrera de la IA estará determinada menos por el hardware que por los avances estratégicos en software. A pesar del recién anunciado Plan de Acción de IA del presidente estadounidense Donald Trump , China está bien posicionada para el largo plazo. El Índice de Innovación Global 2024 (GII), que mide el desempeño en innovación de 133 países según 78 indicadores distintos, situó a China en el puesto 11, un drástico ascenso respecto al puesto 43 de hace 15 años. Mientras tanto, Estados Unidos se ha mantenido cerca del tercer puesto.

Si bien el marco del GII ofrece una visión general del flujo y reflujo de la innovación en todo el mundo, omite una pieza clave: la investigación teórica básica. La gestión gubernamental desempeña un papel crucial en este aspecto. A diferencia de los actores privados, motivados por la rentabilidad comercial, el apoyo público brinda a los científicos y otros investigadores la libertad de acción para ampliar las fronteras, aparentemente abstractas, del conocimiento.

En este aspecto, Estados Unidos se ha quedado peligrosamente corto. Según estadísticas oficiales de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF), la participación del gobierno federal en el gasto total estadounidense en investigación y desarrollo ha mostrado una tendencia a la baja desde el pico posterior al Sputnik en 1964. En particular, en el caso de la investigación básica, la participación del gobierno federal en el gasto total se redujo de poco menos del 30% a finales de la década de 1970 a alrededor del 10% en 2023.

Aún más desconcertante es el ataque de la administración Trump a la investigación científica y la educación superior (presumiblemente para abolir los programas de diversidad, equidad e inclusión), así como la mentalidad anticolaborativa fomentada por la cada vez más preocupante sinofobia estadounidense . Según una evaluación detallada de I+D publicada recientemente por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, la propuesta presupuestaria de Trump para el año fiscal 2026 probablemente recortará drásticamente la financiación federal para la investigación básica a tan solo 30,000 millones de dólares, una caída del 34% respecto a los 45,000 millones de dólares proyectados para el año fiscal 2025. Según las métricas de la NSF, esto marcaría un regreso a los niveles observados por última vez en 2002.

En cambio, China ha invertido en impulsar su ambiciosa agenda de ciencia y tecnología, representando el 28% de la inversión mundial en I+D en 2023, apenas por detrás de Estados Unidos, que representó el 29%. Dado que el gasto chino en I+D ha aumentado a una tasa anual promedio de casi el 14% en los últimos diez años, más de tres veces y media el 3.7% de Estados Unidos, es muy probable que la convergencia se produzca en 2024.

Si bien no se dispone de cifras comparables de investigación básica por país, Jimmy Goodrich, experto no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ha intentado calcularlas. Su extrapolación del crecimiento tendencial de la I+D china lleva a la sorprendente conclusión de que la administración Trump está cediendo el liderazgo que Estados Unidos ha mantenido durante mucho tiempo en la investigación básica financiada por el gobierno.

¿Por qué? La misma pregunta podría plantearse sobre muchos de los cambios de política de Trump 2.0, desde aranceles hasta recortes a la ayuda exterior y retrocesos en iniciativas de energía limpia. La mayoría de estas acciones se describieron en el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, la agenda conservadora para el segundo mandato de Trump. Pero uno de los principales objetivos del plan era supuestamente “defender, involucrar y enfocar el ecosistema de innovación estadounidense”. El posterior desmantelamiento de la investigación básica es todo lo contrario. Al contrario, roza el suicidio económico y competitivo.

El presidente chino, Xi Jinping, opina precisamente lo contrario. Siguiendo el enfoque de su predecesor en el “desarrollo científico”, Xi ha enfatizado durante mucho tiempo la importancia de la investigación básica como pilar de la innovación china. A principios de 2023, argumentó que “fortalecer la investigación básica es un requisito urgente para lograr una mayor autosuficiencia y fortaleza en ciencia y tecnología, y es la única manera de convertirse en un líder mundial en ciencia y tecnología”.

La actual batalla global por la supremacía de la IA suele presentarse como un conflicto entre dos sistemas: el modelo estadounidense, impulsado por el mercado, y la política industrial china, impulsada por el Estado. Pero la investigación básica es el gran nivelador. Independientemente de si el sector público o el privado impulsan el sistema, la innovación, en última instancia, surge del descubrimiento.

Génesis: Inteligencia Artificial, Esperanza y el Espíritu Humano, un libro de los difuntos Henry Kissinger, Craig Mundie y Eric Schmidt, afirma que “el descubrimiento podría ser la capacidad más emocionante de la especie humana”. Mantener una cultura de descubrimiento requiere apoyar la investigación básica, que no solo es abstracta y teórica, sino que también abarca un amplio espectro. Como inventores de la pólvora y el papel, los chinos han aprendido esta lección desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente, Estados Unidos podría estar a punto de reaprenderla a duras penas.

Stephen S. Roach, miembro del cuerpo docente de la Universidad de Yale y expresidente de Morgan Stanley Asia, es el autor de Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) y Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).

