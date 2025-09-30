Firefly Aerospace con peor día en Bolsa

Las acciones de Firefly Aerospace, una nueva compañía de lanzadores espaciales de reciente aparición en Bolsa, vivió por su peor día bursátil, después de que su cohete explotara durante vuelo de prueba de la primera etapa del cohete Alpha Flight 7, lanzador de satélites, en sus instalaciones de Briggs, Texas.

Firefly Aerospace cayó 20.7%, por lo que tuvo su peor día de negociaciones desde que inició operaciones en el Nasdaq, el 7 de agosto. Las acciones cerraron en 29.31 dólares.

La empresa de tecnología espacial tiene ocho años de antigüedad, pero fue apenas hace un par de meses, en agosto para ser más precisos, cuando salió a Bolsa con un precio fijado en 45 dólares por acción. La venta inicial de acciones recaudó 868 millones de dólares, con una valoración de 6,300 millones de dólares.

Las acciones subieron 34% el día de apertura para cerrar en 60 dólares. Desde entonces, han caído alrededor de 50 por ciento.

HR Ratings mejoró su calificación de largo plazo de Masari Casa de Bolsa a HR AA-, desde HR A+, y la de corto plazo a HR1, ambas con perspectiva estable.

El avance refleja la solidez que ha alcanzado en los últimos tres años, tras haber iniciado en HR A en 2023 y escalar dos niveles desde entonces. La agencia reconoce mejoras en gestión de riesgos, protocolos tecnológicos y gobierno corporativo.

En paralelo, Masari muestra cifras que apuntalan su crecimiento: posición propia de 25,540 millones de pesos al segundo trimestre del 2025, frente a 15,929 millones de pesos en el 2024, un índice de capitalización de 71.7% y una eficiencia operativa de 25.5 por ciento.

La próxima semana la Ciudad de México será sede de NAT5 Live, un foro internacional en el marco de “México por el Clima: Semana de Acción” (Climate Week), el cual también será un marketplace de mercados de naturaleza, el primero en Latinoamérica; es decir, se ofertarán créditos o bonos de carbono.

México verá el nacimiento de un nuevo mercado voluntario de naturaleza, y es que, además, en este marketplace (donde habrá desarrolladores de 30 proyectos sostenibles) se pondrá a la venta un portafolio de más de un millón de créditos de biodiversidad, agua y suelo (los primeros en su tipo); en un contexto en el que la Unión Europea está en proceso de poner las reglas para la compra-venta de certificados de naturaleza positiva a empresas y gobiernos.

Por cuatro años consecutivos, Grupo Lala ha sido patrocinador del Teletón y este año decidió sacar del cartón de leche, su icónica mariposa, para ponerla en forma de un dije conmemorativo: de la mariposa Lala, que nace de la colaboración de Lala con Tanya Moss

La pieza es resultado de una alianza con la reconocida diseñadora de joyas Tanya Moss, quien comparte con Lala el uso de la mariposa como identidad visual, un símbolo de transformación, fortaleza y esperanza.

