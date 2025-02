El final de Homex

Con una semana de retraso, el síndico José Ramón Amador Rivera obtuvo el mandamiento judicial que le permitirá tomar el control de Desarrolladora Homex, la empresa sinaloense que se vio obligada a solicitar concurso mercantil, tras del desplome de su cotización en el mercado de valores.

Después de una década, llegará a su fin la historia de una de las principales vivienderas que logró encumbrarse de la mano del Infonavit, en el boom inmobiliario que coincidió con los sexenios panistas. Y de la peor manera: Eustaquio de Nicolás no pudo hacer valer sus influencias con el peñismo y terminó en la cárcel, perseguido por sus acreedores. Su hermano, Gerardo, sin poder entrar a Estados Unidos, donde la SEC impuso a Homex una sanción histórica, tras de acusarlos por uno de los fraudes contables más cuantiosos de la historia: 3.3 billones de dólares.

En los estrados electrónicos consta la comunicación judicial que ordena iniciar la diligencia de ocupación de los bienes y locales que se encuentren en posesión de Desarrolladora Homex al síndico, quien se hará cargo de la administración de la concursada.

La diligencia deberá realizarse en el juzgado de distrito del estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. En ese sentido, se requiere a la comerciante para que otorgue al especialista mencionado todas las facilidades necesarias, a fin de que se encuentre en amplitud de cumplir con las obligaciones asignada y realice la ocupación de todos los bienes de la quebrada.

El pasado viernes 21, el síndico exhibió los comprobantes de aviso de su designación a los acreedores reconocidos ante el juzgado Primero de Distrito en materia de concursos mercantiles con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana. Ya había publicado –por edictos—esa comunicación en un periódico de circulación nacional y corrió el trámite para hacer lo propio en el Diario Oficial de la Federación, con lo que quedarán notificadas todas las partes interesadas.

En primera instancia, Desarrolladora Homex había promovido la solicitud de concurso mercantil en el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Sinaloa (expediente 13/2014) y la resolución que aprobaba el convenio fue impugnado por los acreedores.

La iniciativa que abrió el expediente 35/2022 en el juzgado 1° en materia de concursos mercantiles con residencia en la CDMX y jurisdicción en la República Mexicana, Mexicana fue de José Luis Torres Hernández. La reclamación atendida proviene de dos proveedores. Uno de ellos les surtía cemento y el adeudo es por 25 millones de pesos, más intereses y otros cargos moratorios.

Con el arranque del 2025, la quiebra de Homez ha entrado en su fase final.

La etapa previa –de conciliación-- había arrancado hace 14 meses, tras de que fuera resuelto el expediente 418/2023 en el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Civil y Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito.

A cargo de este proceso –que duró 185 días naturales—quedó Amador Rivera, quien condujo el procedimiento de reconocimiento de créditos y mientras, la compañía sinaloense mantuvo sus proyectos, como operadora de terceros en la prestación de servicios integrales para el desarrollo, construcción y venta de vivienda.

Hace una semana, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles designó a Amador Rivera como síndico, quien al aceptar el cargo solicitó que inmediatamente se realizara la diligencia de ocupación, pero no su nombramiento no había sido notificado a todos los interesados.

¿Y el adeudo de Homex con Bancomext?

EFECTOS SECUNDARIOS

RECUENTOS. Querida y respetada en la secretaría de Economía, ni Martha Delgado en lo individual ni la APCO –la firma internacional de Relaciones Públicas y consultoría que reclutó a la ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales para encabezar sus operaciones en México y América Latina--- tienen un contrato vigente con la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard. La licitación de esos servicios todavía no está decidida. Sobre el paso de Delgado por la Cancillería hay otra historia pendiente y que ahora mismo escribe su capítulo final en una corte de Londres y que involucra a otras autoridades involucradas en la compra de respiradores en el 2020. El Insabi ya desapareció, pero el Ejército mexicano tendría que responder por esa compra fallida.

VAIVENES. Para las juventudes mexicanas tal vez ya no sea tan atractivo (¿o aspiracionista?) cursar sus posgrados en Harvard. O los organizadores de la edición 2025 de la Mexican Conference no están muy vinculados con los HUMAS... Lo único cierto es que Luisito Comunica y Chumel Torres –dos de los influencers con más seguidores en México— eran keynotes speakers en la conferencia organizada por alumnos mexicanos de la Harvard Kennedy School. El primero ya no pudo viajar a Boston, por una intervención quirúrgica de emergencia; el embajador Héctor Vasconcelos y Altagracia Gómez –en videoconferencia—fueron las únicas voces de la Cuarta Transformación durante los tres días que duró este evento. La ex canciller Claudia Ruiz-Massieu y el presidente nacional de MC, Jorge Álvarez Maynez, pusieron la nota naranja.

OBSERVACIONES. El informe sobre la cuenta pública 2023 divulgado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, expone las fallas de los sistemas de control interno en las dependencias federales. Allí están, por ejemplo, los 452 millones de pesos que SEGALMEX desembolsó para adquirir maíz, frijol y leche de los que no hay comprobación. Ya para entonces había ocurrido el fraude bursátil que sacó 780 millones de las arcas del efímero organismo y el titular del OIC, Jonathan Caballero, nunca observó esas irregularidades.

