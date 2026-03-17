Falacias de reforma electoral

“Tal vez después sea posible reducir privilegios de los partidos y quitar a los plurinominales”, comentó la presidencia Sheinbaum, y así supimos que con el PT y Partido Verde que –Líbrenos Dios del mal pensamiento-no fue quid pro quo, fue acuerdo.

Poco durará el gusto, pues la iniciativa enviada al Senado hará cambios para acotar salarios en los partidos y la, claramente inconstitucional “reordenación presupuestal”, con la cual sólo fortalece el control absoluto de la Nación.

Ejemplo. El diablo está en los detalles. Ayer dijeron que los comités distritales pueden tener los resultados la noche de la elección. No, a menos que revoquen la ley lopezobradorista que facilita impugnar los resultados. Si es así, como se dijo ayer en este espacio, las nuevas élites de la “revolución de las conciencias, han aherrojado ya a su todopoderosa voluntad a toda la Nación.

Caso Colosio, perversidad ideológica

Con deleznable oportunismo, personas que pertenecieron al círculo de confianza de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sacan provecho de un documental que presuntamente narra la vida del sonorense y falsean lo hechos de 1994, cuando quien fuera candidato del PRI a la Presidencia fue asesinado por Mario Aburto.

Algunos de esos personajes mienten al asegurar que Colosio Murrieta quería desmantelar el sistema y llegan al extremo de afirmar que, con ese objetivo, se reunió el 9 de enero de 1994 con Manuel Camacho Solís.

En realidad, al salir de esa reunión, Colosio comentó: “Este Manuel no tiene remedio”, pero, con tal de tener sus 15 minutos de fama, esos personajes se unen a la perversa iniciativa cuya finalidad es declarar inocente a Mario Aburto.

Aplica la IV-T, la política de Lucas Alamán

Una paradoja que el eje de la política que practican hace ocho años los gobiernos de la IV-T, en los hechos, con visión presuntamente liberal y progresista revivieron el centralismo de Lucas Alamán.

Lucas Alamán es el paradigma del ideólogo del conservadurismo que impulsó la promulgación de las leyes que en 1836 enfrentaron su doctrina del centralismo a la doctrina federalista de los liberales del siglo pasado.

En un giro de 360 grados, el progresista izquierdismo de los gobiernos de la IV-T, para alcanzar el objetivo de concentrar el poder, nos remite al siglo 19 al practicar la doctrina del centralismo del conservador Lucas Alamán.

Notas en remolino

Engañosa estadística la que dice que México tiene la tasa más baja de la OCDE, pues, oficialmente, sólo aquí se suman los empleos generados por la economía informal … Nunca como hoy es válida la centenaria frase: “Culpas son del tiempo, no de España” … ¿Se dio cuenta Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, que, al anunciar públicamente su contribución personal para ayudar a Cuba, se alinea con el expresidente López Obrador? ... Curioso que, al alinear a Palacio con los taxis por aplicación, olvidan que hay una ley federal para el servicio de taxis en zonas federales … Útil reflexión de Thomas Jefferson sobre autoritarismo: “Cuando la gente teme al Gobierno hay tiranía” …

jose.fonseca@eleconomista.mx