El eterno conflicto en Medio Oriente

Con hechos concretos como la prolongación de la guerra de Israel en contra del terrorismo que nos horrorizo cuando el grupo terrorista Hamas sin razón alguna, invadió, secuestro, violo y mató a decenas de hermanos de la comunidad judía y, lo que va hasta ahora, que no es otra cosa más que la extensión de esta lucha ahora con Irán en el teatro bélico al que asistimos, los mercados internacionales han entrado en alerta. En la coyuntura actual con el bombardeo de EU a las instalaciones nucleares de Irán el precio del petróleo subió en promedio 3% y el súper peso pasó de los 18 altos a 19.25 pesos por dólar. Para ser francos pese a lo que ellos dicen, el ejército y arsenal de Irán no es pieza para Israel y menos para EU y la lectura que el gobierno iraní hace es incorrecta pues su potencial aliado Rusia tiene su propia guerra. No debemos tener duda de que EU va a acompañar a Israel. Evidentemente hay un conflicto que no tiene para cuándo terminar pero éste data de décadas cuando surgen grupos terroristas y gobiernos como el de los Ayatolah que tienen el propósito el eliminar de la faz de la tierra y aniquilar a toda la población judía del mundo; con esa meta tan absurda e incoherente es harto difícil que la zona encuentre paz. Lo mismo ocurre con Irán y su deseo de incursionar a la era nuclear bajo el argumento que, en su momento, se le creyó en el sentido de que lo único que busca es tener energía eléctrica, los presidentes Obama, Trump y Biden, así como las entonces candidatas Clinton y Harris durante más de una década dejaron en claro que, en esa zona nadie quiere un arsenal atómico, se dice que el propio Israel es el único que posee este tipo de armamento aunque lo ha negado reiteradamente.

Hay que recordar que en la región del Medio Oriente la única democracia que existe es Israel quien además, representa los cimientos del capitalismo, la industrialización y el libre mercado a través de la tradición judeo-cristiana, lo que lo hace un constante blanco para quienes buscan todo lo contrario. A lo anterior podemos sumar los fundamentalismos y lo que es peor, los intereses de las grandes potencias en donde desde EU hasta Rusia pasando por Alemania, Japón, China y Francia tienen metidas las manos. Hoy el Medio Oriente tiene en vilo al mundo financiero, si agregamos la guerra informativa de terror que a propósito han desatado las partes amenazándose los unos a los otros las cosas no pintan bien para las próximas semanas en las que veremos presiones por todos lados y más si los países petroleros entran en el juego de Irán pero en todo caso serán los activos norteamericanos los que serán de refugio no así las criptomonedas.