La estrategia “Trump” en reversa

Todo el entusiasmo que había con la entrada del gobierno de Donald Trump en los mercados se ha desvanecido. El famoso “Trump Trade” que antes de la toma de posesión del 20 de enero significaba rendimientos extraordinarios y sorprendentes, en especial en la Bolsa, no está presente como en aquel momento.

Con los acontecimientos de esta semana, las expectativas de que vuelva se hacen más flacas.

En los últimos dos días ha quedado claro que a los mercados no les gusta la imposición de tarifas. A final de cuentas, la existencia de las mismas implica aumentos de precios, ralentización de la economía, menor crecimiento de utilidades, mayor desempleo y productividad, así como tendencias de beligerancia con los otrora socios comerciales. Casi nada.

Las reacciones son muy evidentes. Las bolsas tuvieron su peor día del año el lunes y en el acumulado del año registran ya rendimientos negativos. Una vez más, los rendimientos en el mercado de bonos superan a los rendimientos del mercado de capitales.

Que bajen las bolsas y bajen las tasas es una confirmación de una expectativa muy temerosa con relación al crecimiento de la economía en los futuros trimestres.

Hoy en día, la narrativa del “excepcionalismo” de Estados Unidos enfrenta un cuestionamiento serio. El posicionamiento de inversionistas que tuvo lugar justo después de las elecciones, asumiendo políticas pro-crecimiento evidencia una clara reversa. El desempeño de la Bolsa contra la mayoría de los activos es negativo en lo que va del año.

Es curioso que los principales activos con pérdida son aquellos que generaron grandes ganancias hasta el cierre del año pasado; por ejemplo, la emisora NVIDIA Corp. ha perdido cerca de 800,000 millones de dólares de valor de capitalización desde su máximo y registra un nivel similar al que registraba en mayo pasado.

De hecho, todo el sector de tecnología ha resultado el más perdedor, con el índice Nasdaq 5.3% abajo en el año.

Por la tarde de ayer hubo declaraciones por parte del secretario de Comercio norteamericano en sentido de que la imposición de tarifas sería retirada hoy mismo. Si así resulta, no hay que olvidar que faltan 15 meses para la revisión del TMEC y que episodios de amenazas y concesiones volverán. Si hay tarifas, hay que esperar más correcciones en los mercados, si no las hay, no habrá una ruta de beneficio claro.

Hasta el momento, el temor importante es que se concrete un freno brusco en el ritmo de crecimiento americano, que no tiene necesariamente que ver con la imposición de aranceles.

Ya le comentábamos la semana pasada la dirección negativa hacia donde señalaban las encuestas de percepción. Los datos coyunturales sobre el consumo, así como del sector manufacturero alimentan la hipótesis de que el crecimiento económico podría ser más débil de lo esperado para el primer trimestre del año.

Sin embargo, las mediciones de inflación no necesariamente se verían ajustadas a la baja si es que se concreta el escenario de desaceleración económica, en especial con las tarifas.

Para México dicha volatilidad se vería en el tipo de cambio peso–dólar, la posible reacción de las autoridades tiene su punto más positivo en lograr que los aranceles tengan una vida muy breve, no en medidas similares.

Pero en el lado monetario hay un elemento más que llama a la cautela. Por el momento, está descontado que Banxico hará un ajuste de 50 puntos base en la tasa de referencia para dejarla en 9.0% hacia finales de este mes.

Lo relevante es saber cuáles son las expectativas y consideraciones sobre la política monetaria después de esta reunión.

El mercado apunta a que Banxico podría llegar a niveles alrededor del 8.0% de tasa terminal. Parte de la justificación es que la inflación, si bien tuvo un ligero repunte a nivel general, en su parte subyacente muestra estabilidad en términos anuales y ambas mediciones continúan dentro del rango de tolerancia del objetivo de inflación de 3.0% +/-1 punto porcentual.

Sin embargo, un contexto efectivo de tarifas que presionen los precios de algunos bienes y las presiones como las que han inyectado volatilidad al tipo de cambio, pueden lograr algo de moderación en las autoridades.

Por ahora la Bolsa local ha resistido, sigue presente la expectativa de una baja de tasas y el tipo de cambio regreso rápidamente a niveles previos a esta semana, ojalá y retiren las tarifas, de lo contrario a los mercados locales les costará cada vez más trabajo recuperar niveles previos.

*Rodolfo Campuzano Meza es director general de INVEX Operadora de Fondos de Inversión.