Estanflación para la historia

NEW HAVEN – Hace casi cinco años advertí que la estanflación estaba a solo una cadena de suministro rota de distancia. De hecho, se produjo un brote temporal inmediatamente después del shock del COVID-19, ya que un aumento repentino de la inflación coincidió con una recuperación débil de la demanda mundial. Pero, al igual que la pandemia, esa perturbación económica remitió rápidamente. Hoy en día, se avecina una forma más preocupante de estanflación, que amenaza con consecuencias graves y duraderas para la economía mundial y los mercados financieros mundiales.

Una diferencia importante entre estas dos variantes de estanflación es la naturaleza del daño. Durante la pandemia, las cadenas de suministro se vieron sometidas a tensiones debido a cambios significativos en la demanda: durante los primeros confinamientos, la gente consumió más bienes y menos servicios, con una brusca reversión tras la reapertura. Esto provocó un aumento vertiginoso de los precios de las materias primas, escasez de semiconductores y cuellos de botella en el transporte marítimo mundial, que en conjunto representaron alrededor del 60% del aumento de la inflación en EU en 2021-2022. Las interrupciones en las cadenas de suministro tardaron aproximadamente dos años en disiparse, lo que permitió que las presiones inflacionarias disminuyeran.

Estas interrupciones temporales ahora parecen casi insignificantes en comparación con la reorganización fundamental de las cadenas de suministro globales impulsada por el proteccionismo de “Estados Unidos primero” del presidente estadounidense Donald Trump. Estados Unidos, a todos los efectos, se está desvinculando o desvinculando de las redes comerciales globales, especialmente de las cadenas de suministro centradas en China en Asia y, potencialmente, incluso de las cadenas de suministro que unen a América del Norte a través del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, T-MEC, el llamado “patrón oro” de los acuerdos comerciales.

Estas medidas revertirán las eficiencias de las cadenas de suministro que, según la investigación académica, han reducido la tasa de inflación estadounidense en al menos 0.5 puntos porcentuales al año durante la última década. Esta reversión, impulsada por el renovado desprecio de Estados Unidos por sus antiguos socios comerciales, probablemente será permanente. Si bien la crisis del Covid-19 tuvo un desenlace claro, la desconfianza hacia Estados Unidos persistirá mucho después de que Trump haya abandonado el escenario. Esta vez, no habrá una solución rápida ni fácil.

La relocalización de la producción en EU no será fluida. Trump se refiere a los enormes anuncios de inversión de empresas nacionales y extranjeras como señales de un renacimiento de la manufactura estadounidense, cual fénix. Sin embargo, las plataformas de producción no se pueden desmontar y volver a ensamblar como piezas de Lego. En las mejores circunstancias, estos proyectos tardan años en planificarse y construirse antes de entrar en funcionamiento gradualmente.

Pero en el clima actual de extraordinaria incertidumbre política, con aranceles y sanciones de represalia que dependen peligrosamente de los caprichos de Trump, es probable que las inversiones en relocalización se aplacen, si no se cancelen por completo. Tampoco será fácil para el resto del mundo recuperarse tras la retirada de Estados Unidos de la globalización y desarrollar nuevas cadenas de suministro.

Así como a EU le llevará tiempo reconstruir su capacidad interna, los esfuerzos de otros países para reestructurar los acuerdos comerciales se prolongarán durante un largo período. En la medida en que las cadenas de valor globales reflejan la eficiencia de la ventaja comparativa, esta reconfiguración de las plataformas de producción, ensamblaje y distribución amenaza con añadir nuevas ineficiencias que elevarán los costos y precios a nivel mundial.

Hay un ingrediente aún más insidioso en este cóctel de estanflación: la politización de la banca central. En este caso, nuevamente, Estados Unidos lidera el camino. Trump insiste en que tiene derecho a influir en las medidas políticas de la Reserva Federal y ha expresado enérgica y reiteradamente su descontento con las recientes decisiones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener sin cambios los tipos de interés.

El riesgo es que Trump vaya aún más lejos en sus ataques a la independencia de la Reserva Federal. El presidente proclamó recientemente que podría forzar la salida del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señalando que su “despido es urgente”. Si bien Trump se ha retractado de esa amenaza desde entonces, dicha medida sería coherente con su impulso más amplio, y aparentemente inconstitucional, para expandir la autoridad ejecutiva. Como parte de esta toma de poder, ya ha atacado a otras agencias independientes, despidiendo ilegalmente a líderes de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Comisión Federal de Comercio con fines políticos. ¿Quién puede asegurar que el frecuentemente volátil Trump no dará marcha atrás y renovará sus ataques contra Powell?

Como mínimo, Trump está aumentando la presión política sobre la política monetaria estadounidense precisamente cuando las presiones inflacionarias aumentan ante nuevas disrupciones en la cadena de suministro. Si a todo esto le sumamos la conocida preferencia de Trump por un dólar estadounidense más débil, las circunstancias actuales guardan un sorprendente parecido con las de finales de la década de 1970, cuando un dólar débil y una Reserva Federal débil agravaron el primer brote de estanflación en Estados Unidos. ¿Recuerdan al despistado G. William Miller, quien presidía la Reserva Federal en aquel entonces? Esa es una parte dolorosa de mi propia experiencia como miembro del personal de la Reserva Federal que preferiría olvidar.

La otra cara de la moneda estanflacionaria es el creciente riesgo de recesión en Estados Unidos y el mundo. De nuevo, esto se remonta a la creciente posibilidad de un shock de incertidumbre generalizado y prolongado que afecte a las economías estadounidense y mundial, y la consiguiente parálisis de la toma de decisiones de empresas y consumidores. Trump celebró la imposición de los llamados aranceles “recíprocos” el 2 de abril como el “Día de la Liberación”. Para mí, fue más bien un acto de sabotaje, que desencadenó represalias y un probable declive del ciclo comercial mundial. Si esto continúa, será extremadamente difícil para el mundo evitar la recesión. El resultado de la agenda de Trump podría ser tan destructivo como el de la guerra comercial global de principios del siglo XX que siguió a la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930, otro desacierto de la política proteccionista. Con los aranceles estadounidenses ahora incluso más altos que entonces (y, de hecho, más altos que en cualquier otro momento desde 1909), vale la pena recordar la contracción del 65% del comercio mundial que se produjo entre 1929 y 1934. El mundo actual podría tener suerte si se libra de la estanflación.

El autor

Stephen S. Roach, profesor de la Universidad de Yale y expresidente de Morgan Stanley Asia, es autor de Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) y Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022)