La ¿estafa? de Uber Eats o supermercados

Si eres cliente de Uber Eats deberías checar esto antes de seguir con tus compras. Resulta que las compras de la plataforma pueden incrementarte en más del 50% en algunos de los precios de los productos que solicitas, y de nadie es la responsabilidad, no hay reembolso y tal vez ni siquiera te has dado cuenta.

Te platico. Resulta que en la plataforma digital que preside en México Juan Pablo Eiroa cuando tú haces alguna compra a supermercado, en muchos productos te viene el costo por kilo, bien, aunque tú compres una cantidad menor, ésta en muchos casos no te hace el ajuste del costo del producto, te aplica el cargo como si fuera kilo aunque sean 100 gramos.

¿Y quién te puede ayudar? Nadie, después de varios minutos en que checan el tema vía whats, te dicen que puedes emitir una queja en el establecimiento. Pero, en la plataforma no hay apartado. Pero, el ajuste o devolución de dinero no te lo realizarán.

Yo como usuaria hice la prueba, compré un cereal gourmet , cuyo costo por kilo es de 680 pesos, adquirí solo un porción cuyo costo era de 191.76 pesos, pero en efecto me cobraron los 680 pesos y al reclamar vía whatsapp, única vía en la que puedes comunicarte, después de siete minutos concluyeron en que sólo podía levantar una queja, ya me habían cobrado y no había devolución.

Así que me dispuse a hablar ya como periodista a las oficinas de Uber en México. Aquí la respuesta: “En Uber Eats, revisamos constantemente nuestros procesos de integración con los negocios asociados para garantizar una experiencia eficiente y confiable en la app. Ante cualquier situación tecnológica que requiera ajustes, implementamos mejoras de manera inmediata para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma, reafirmando nuestro compromiso con los usuarios de escuchar sus comentarios y brindarles un servicio de calidad.

Hoy, más de 10 supermercados en México confían en Uber Eats como una plataforma que intermedia las compras de sus productos para más de 8 millones usuarios a nivel nacional.

Nuestro objetivo es seguir ofreciendo una solución accesible y eficiente para que los usuarios disfruten de sus productos favoritos a un clic de distancia, y al mismo tiempo se impulse el crecimiento de los negocios”.

Pero, la realidad es que no dieron respuesta de qué van a hacer al respecto, devolverán el dinero a las personas que se les ha cobrado de más, multaran a los supermercados, quién es el responsable, o no pasa nada y ese es un robo hormiga que se queda … quién de los dos.

Esta misma práctica la revisamos con varios clientes llegando a la misma conclusión, incluso sabemos que parte de la gente de la misma empresa -UBER EATS_ hizo la práctica llegando a la misma conclusión, les cobraron de más.

La pregunta es ¿habrá ajuste ahora, por qué nadie había hecho antes nada si es que revisan tanto sus sistemas de seguridad y de venta, desde cuándo sucede, con los 10 supermercados o sólo City Market, incurre en dicha irregularidad?

Vaya que hace falta mayor regulación y corresponsabilidad entre plataforma y comercio. ¿Dónde y quien se queda con los extras? Este fue un ejemplo, pero ¿cuántos productos están en esta situación?

Este es un llamado de alerta para plataformas, comercios, Cámaras empresariales y por supuesto usuarios de que en las plataformas se requiere de una buena regulación.

O será que se deje de ampliar la problemática como sucede en Facebook, donde es sabido por todos que gran parte de sus anuncios donde venden algo es fraude, y nadie ha podido hacer nada.