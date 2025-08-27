Esquema de financiamiento para el desarrollo de becerros en Tabasco

México alcanzó un hato ganadero de 33 millones 906,058 cabezas, posicionándose Veracruz como el mayor estado productor del país, con 4 millones 569,245 cabezas; por su parte, Tabasco registró el séptimo lugar con 1 millón 710,414 cabezas y a nivel nacional uno de los primeros lugares en producción de carne de res (SIAP, último dato).

La ganadería bovina es la principal red agropecuaria en Tabasco con un volumen de producción de 146,430.112 toneladas, cuyo valor se registró en 6,320 millones de pesos. Los municipios de Tabasco con mayor participación en la red son Balancán, Huimanguillo, Macuspana y Tenosique, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP 2024).

El municipio de Balancán es el principal productor de ganado bovino en Tabasco, cuenta con una superficie en pastizales equivalente al 62.1% y una precipitación total anual de 1,500-2,500 mm, elementos que brindan las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad ganadera.

Durante el 2024, la producción de carne bovina en el municipio fue de 25,000 toneladas, con valor de producción de 1,072 millones de pesos, lo que le permitió participar con el 18% del valor de la producción de carne bovina a nivel estatal.

El canal de comercialización en Balancán está representado por intermediarios y centros de acopio locales, cuyos mercados se encuentran, principalmente, en la región centro del país, a donde se envía el ganado bovino vivo con un peso de 160 a 220 kilogramos.

Esta práctica comercial se origina por la falta de recurso y liquidez de los productores, quienes se ven limitados en mantener al ganado en sus unidades de producción por un mayor período para continuar con el proceso de desarrollo y ganancia de peso, lo que les permitiría vender animales de media ceba o finalizados, y así obtener ingresos superiores a los percibidos actualmente.

Uno de los objetivos prioritarios de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) es fomentar la inclusión financiera y abatir las barreras de acceso a servicios financieros de las y los productores con énfasis en los de menor escala, como parte del Programa Institucional 2020-2024.

Es por ello, que a través de FIRA en Villahermosa, se trabaja en el diseño de esquemas de negocio que integren a la banca, los productores, proveedores y el mercado, sumándose a las acciones que se realizan de manera natural en la actividad ganadera, y estructurando mecanismos que permitan acercar a los productores a los servicios financieros.

Con esto, se busca promover el incremento de la productividad y eficiencia en las unidades de producción, potenciando el uso de sus principales insumos disponibles como el agua y el forraje.

Por lo anterior, FIRA en Villahermosa, en coordinación con la Asociación Ganadera Local del Municipio de Balancán A.C. (AGL Balancán), diseñaron el Esquema de financiamiento para el desarrollo de becerros en Tabasco, que permitirá brindar atención a los socios de la AGL Balancán a través del otorgamiento de créditos, mediante una línea de capital de trabajo autorizada bajo una estructura de riesgo compuesta de una garantía líquida, otra por una garantía fiduciaria del Gobierno del Estado de Tabasco, garantía FIRA y el aval de AGL Balancán.

La línea de crédito está soportada con el contrato de comercialización con Grupo Gusi, cuya relación comercial se ha mantenido por más de seis años, permitiendo asegurar la venta de los animales durante todo el año.

Con este esquema, FIRA podrá facilitar el acceso al crédito a los socios de la AGL Balancán, otorgándoles la liquidez que les permita mantener a los becerros en las unidades de producción para desarrollarlos hasta la media ceba, bajo un contrato de aparcería por un plazo de hasta 10 meses; concluido el plazo, los productores deberán entregar los animales a la AGL Balancán para su venta y con ello saldar el crédito otorgado.

Para el otorgamiento del crédito se realizará un análisis previo, mediante visita de campo para determinar la capacidad forrajera y la viabilidad técnico-financiera, para posteriormente, someter al Consejo de Administración de la AGL Balancán la solicitud para su autorización.

De forma complementaria, se otorgaría el acompañamiento técnico a los productores acreditados del servicio de asesoría técnica.

Durante la primera fase de este esquema, se estima apoyar a 150 productores para el desarrollo de 3,000 becerros, a través de una dispersión de crédito de 30 millones de pesos.

*Anel Hidalgo Alborez, es promotora en la Agencia FIRA Campeche (antes en Villahermosa, Tabasco). La opinión es del autor y no coincide necesariamente con el punto de vista oficial de FIRA.