Espejos sin filtro, distractores y realidad

Sería bueno sentir menos curiosidad por las personas y más por las ideas. Marie Curie

No existe el beneficio de la duda ahora, en un tema que abanderan los políticos también divididos, como lo muestran imágenes y videos del día ayer en la Cámara de Senadores, buscando tan sólo lo mínimo, al menos las llamadas a misa se convocan con campanas, aquí no hay consenso, menos unidad en torno a una catastrófica realidad.

Nuevamente PEMEX en el centro del debate desde Campeche y en la Ciudad de México, apadrinados por un legislador cuestionado por su “desaparición” en la votación de la reforma judicial, del partido naranja, que por cierto es la mayor competencia electoral en esa entidad para las intermedias, donde se votará por gobernador.

Llama la atención la aparición del sonorense que mencionó, vaya coincidencia, la presidenta Sheinbaum, que nació en un estado y busca ser mandatario estatal en otro, Luis Donaldo Colosio Riojas, en el reflector de Sonora y Nuevo León, pero nada de Rocío Nalhe con el mismo connotativo de nacimiento, elegible por MORENA.

Los fines de semana se han vuelto ríos de noticias que corren hasta en la desgracia, como el derrame impresionante de petróleo en las cotas mexicanas, minimizado hasta por los grupos ecologistas, que también tienen intereses y dividendos.

Volviendo al tema político empresarial de Campeche, vaya paradoja, cuando se tiene en ambas cámaras federales, el mayor número de representantes, tanto del partido en el poder en sus tres niveles, como los otros en posiciones plurinominales, que pareciera no representan a nadie, no hay ni diálogo a favor de los adeudos millonarios de 2024 con los medianos empresarios locales de Ciudad del Carmen, la mayoría de otras entidades federativas, por cierto.

Alzó la voz por los diputados en el vetusto platillo volador, quien es la más activa referente de Movimiento Ciudadano, Tania Domínguez Fernández, quien se ha presentado a tocar las puertas de PEMEX, en la exigencia de la atención a esta problemática, discursos y demandas justas; la respuesta el silencio.

Ver los videos y escuchar a la representante de CANACINTRA da pena ajena, como se suele decir, asegurando que no es un juego, pobreza en las palabras, sin resonancia, ante la muestra de la Secretaría de Marina que reunió a un número mayor de senadores en su apertura.

Mal asesoramiento, hay que tocar las puertas de Palacio Nacional, solicitar de manera urgente y con el apoyo de la gobernadora Layda Sansores, que sigue teniendo un peso específico en el tablero político de MORENA, al menos el acompañamiento para una tregua en las cargas fiscales, mientras PEMEX con una deuda superior a los 10 mil millones de dólares, da alguna señal sin espejos n i filtros, para pagar el trabajo que ya se realizó hace más de dos años en plataformas marinas de la Sonda de Campeche.

Más allá de las discusiones en redes sociales de si hay crisis económica o no en Ciudad del Carmen, por grupos antagónicos, los empresarios serios debieran más que distraer, ocuparse de saber a quién le hacen caso.

Porque el problema no es solo para ellas y ellos, sino para el despido de trabajadores y liquidaciones que están al aire, donde cientos de familias sufren las consecuencias de estos escarceos políticos, porque las intermedias están a tiro, y es notable la raja de algunos de ellos.

ENTRE LÍNEAS

Y como la división en el Congreso de Campeche continúa, enviaron a la reunión con empresarios, al menos agraciado legislador, oriundo de Tabasco por cierto, ni siquiera le corrieron la cortesía a quien ha hecho el trabajo de al menos entregar peticiones a PEMEX en su sede central.