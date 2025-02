Entiendan lo que Trump quiere de México

El jueves de la semana pasada durante una audiencia de la comisión del senado sobre los servicios armados de Estados Unidos, el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte y del Comando Aeroespacial, testificó acerca de los motivos por los que el comando a su cargo está espiando en territorio mexicano.

Hay que aclarar que la audiencia no fue para hablar sobre el espionaje sobre México, no, para nada. Fue para pedirles a los legisladores que modifiquen las leyes que limitan las acciones y la capacidad de defensa de 360 bases militares en territorio estadounidense en contra del nuevo fenómeno de los drones.

Ocurre que como todo el mundo hoy tiene drones, estos aparatos han sido vistos volando sobre instalaciones militares. Al comando aéreo esto le preocupa, porque no sabe si se trata de acciones inocentes, o de ataques velados, o de espionaje.

Esa es la razón por la que los militares quieren autorización legal para destruir lo que llaman- “unmanned aircraft systems or unmanned aircraft”, que son vuelos de drones no tripulados. El problema es enorme cuando se considera que estos drones, han sido detectados sobre casi la mitad de las instalaciones militares en Estados Unidos. Los militares quieren destruir estos drones, porque no quieren ser estadística, permitiendo que alguien doméstico o extranjero los sorprenda con un ataque aéreo disfrazado de vuelo inocente.

Esta audiencia fue muy oportuna porque nos confirmó que los militares están espiando en México, pero “ojo”, no fue por iniciativa militar del Departamento de Defensa, sino por encargo del Departamento de Seguridad Nacional que es el que vigila los flujos migratorios que atraviesan México y crean caos en la frontera con Estados Unidos.

Este pequeño detalle “burocrático” es muy importante porque a pesar de que la misión es militar y es de espionaje, no está diseñada para convertirse en plan de estrategia militar de ataque a México.

El general Guillot confirmó también que su comando no está ocultando nada del gobierno mexicano.

Eso responde a los que preguntan por qué los aviones militares se han dejado ver por los militares mexicanos.

Si esto fuera para planear ataques militares contra nuestro país, el tipo de espionaje habría sido oculto.

Y esto último les responde a todos los “opinologos” en México, que sin ninguna referencia creíble especulan que nuestro país, pronto será invadido por “el Coloso del Norte”, y que la misión será además para sacar de México jalados por las orejas, a los políticos asociados por los Carteles. Nada de esto último es verdad.

Lo que sí es nuevo que aportó el General Guillot, son las intenciones de este espionaje.

No es solo contra el tráfico de drogas. Es también, y está muy concentrado en el contrabando de migrantes. La inmigración irregular asusta a Donald Trump, le causa agruras y urticaria, los “bad hombres” le quitan el sueño. Por eso su guerra a la inmigración.

Lo más extraordinario es que si usted junta a toda la comentocracia mexicana no va a escuchar que uno solo hable de la inmigración irregular. Todos hablan de que hay que estar pendientes de una invasión, y de los términos económicos y financieros con los que hay que estar listos cuando Trump quiera cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No, están picando chueco.

Por favor entiendan lo que Trump quiere de México.

En resumen, lo que Trump espera de México, es que:

Nuestro país actúe como amortiguador contra la migración irregular.

Que México aumente la aplicación de la ley no solo en la frontera sur, sino dentro de todo su territorio.

·Que acepte a los migrantes de todos los países devueltos por Estados Unidos.

Cuando Trump habla de “Seguridad Fronteriza” lo que él espera es que México controle su territorio para evitar que los migrantes lleguen a la frontera estadounidense.

Cuando él habla de mayor control dentro de México, lo que él quiere son acciones dentro de México para disuadir a los migrantes. Poniéndolo en términos mundanos, él quiere puestos de control de inmigración, detención y deportación a través del territorio mexicano.

Aquí es donde empiezan los problemas:

Donald Trump no tiene respeto por nada que no se le ocurra a él. Por muy presidente que sea, él no parece capaz de razonar que México es un país con territorio libre. Que México es un país con circulación libre para todos, migrantes o no, indocumentados o no.

México no es un país totalitario en donde la libre circulación de personas se restringe con retenes militares o policiacos. Si tanto le gustan los retenes y los puestos de control porque no los establece en Estados Unidos. ¿Sabe usted por qué no lo hace? Por qué sería ilegal.

Acciones más complicadas, lo que Marco Rubio pregona:

Estados Unidos se centra principalmente en el control fronterizo. México, por su parte propone que los dos países contribuyan o cooperen con los países latinoamericanos expulsores de migrantes, para abordar las razones de pobreza y de inseguridad que hacen a la gente migrar a Estados Unidos. Pero, eso para la mente de Trump, es un concepto complicado.

Lo que sí es razonable esperar, es un intercambio de información y coordinación. Estados Unidos espera que México comparta información y coordine en materia de inmigración.

Recuerde usted que nada de esto es ciencia espacial. México y Estados Unidos ya trabajan y han trabajado en estos temas en el pasado.

Aquí hay que empezar a dar puntos específicos con conceptos incluidos

El primer punto es la detención y deportación de migrantes. Estados Unidos prevé que México detendrá a los migrantes que se encuentran en México de manera irregular y, que cuando corresponda, los deporte a sus países de origen.

Política de "Permanecer en México" (MPP): Si bien, actualmente está suspendida y cuestionada, Estados Unidos esperaba anteriormente que México aceptara a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Estados Unidos y que estuvieran inscritos en los Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

Esta política requería que los solicitantes de asilo esperaran en México mientras se procesaban sus casos de inmigración en Estados Unidos. Esto suena humanitario y hasta bonito, hasta que usted se da cuenta de que podrían ser millones de migrantes los que México heredaría. Y que Trump no está ofreciendo pagar por ese enorme gasto.

Cooperación y coordinación con Estados Unidos:

Los vuelos de espionaje son muestras de exasperación. El gobierno de Trump no tiene la misma política de apaciguamiento que mantuvo Joe Biden. Hoy la gente del nuevo gobierno está buscando formas de tener un intercambio efectivo y creíble de información. El problema es la falta de confianza de la que ya hemos hablado hasta el cansancio.

La inmigración irregular es un negocio enorme para los carteles, el peligro de compartir información con sus contrapartes mexicanos hace temer a los funcionarios estadounidenses que eso le llegue de inmediato a los carteles.

Por eso las operaciones conjuntas, han sido tan limitadas en materia de control de la inmigración.

Mientras lo que usted debe saber, es que Estados Unidos utiliza canales diplomáticos para comunicar constantemente sus expectativas y negociar acuerdos con México en materia de inmigración. Las dos embajadas están llenas de trabajo. El problema es que, aun así, el ambiente de desconfianza estadounidense sigue.

Si bien el enfoque principal está en la aplicación de la ley, existe una expectativa menos directa de que México participe en los esfuerzos regionales para abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica. Aunque eso incluya cooperación en proyectos de desarrollo, y nuevas iniciativas de seguridad y estabilidad regional.

Consideraciones importantes en las que Trump no piensa

Soberanía: México es una nación soberana y, en última instancia, decide sus propias políticas de inmigración. Si bien Estados Unidos tiene expectativas y ejerce presión, las acciones de México se basan en sus propios intereses y prioridades.

Preocupaciones en materia de derechos humanos: Las expectativas de Estados Unidos y las acciones de aplicación de la ley de México han suscitado importantes preocupaciones en materia de derechos humanos en relación con el trato a los migrantes en México.

Dinámica compleja: La inmigración es un tema sumamente complejo con dimensiones políticas, económicas y sociales.

La relación entre Estados Unidos y México en materia de inmigración está en constante evolución y sujeta a diversas presiones.

Existen diferentes perspectivas, tanto en Estados Unidos como en México, sobre cuál es el mejor enfoque para gestionar la migración.

Algunos abogan por un enfoque más centrado en la aplicación de la ley, mientras que otros hacen hincapié en las soluciones humanitarias y en abordar las causas fundamentales.

Ahí lo tiene usted, eso es lo que Trump espera de México.

Lo único que queda por resolver es qué pasará con los carteles, a quienes los aviones espías ni intimidan ni parecen incomodar.