¿Empieza a soltar lastre Morena?

Las señales de que la campaña en contra del coordinador de la mayoría morenista del Senado, Adán Augusto López Hernández, es más fuego amigo que intrigas de la derecha, los más duros del lopezobradorismo creen que la defenestración del senador tabasqueño sería el principio de una purga en Morena.

No olvidan que, al ungir a Luisa María Alcalde Luján como dirigente nacional del partido en el poder, el expresidente le instruyó iniciar una purga de los “infieles”. En suma, que ya eran prescindibles.

Hoy todo cambió. Palacio no olvida del sofocón sufrido por Morena en 2021 y sabe que en 15 meses estará en plena marcha el proceso de las elecciones legislativas de 2027 y pragmáticamente, decida no correr riesgos. Carambola de tres bandas.

Gusano Barrenador, nudo gordiano

La Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke K. Rollins tiene como prioridad defender los intereses de los ganaderos estadounidenses y veremos cómo cambia su perspectiva después de varios días de dialogar con su homólogo mexicano, Julio Berdegué.

No ayuda que parezca imposible para el Gobierno de México cerrar el paso al avance de la plaga en la porosa frontera sur y que en estricto rigor dejemos en manos de la señora Rollins, cortar el nudo gordiano que significa el gusano barrenador.

Cortarlo, podría implicar aceptar en territorio mexicano inspectores del gobierno norteamericano para certificar en diversos puntos de la República que cumplimos con nuestra responsabilidad de contener la plaga.

A 60 años del asalto a Madera

Quien esto escribe llegó en avioneta cerca del mediodía del miércoles del 23 de septiembre de 1965 y recuerda que hasta la modesta pista de Madera, Chihuahua, llegaban lejanas detonaciones en persecución de dos grupos de guerrilleros que por diversas razones no participaron en el asalto al cuartel militar.

Un asalto en que murieron ocho guerrilleros y seis soldados. A los soldados, por órdenes del gobernador Práxedes Giner Durán, se les sepultó con honores militares, pero los ocho guerrilleros muertos los sepultaron en un fosa común del panteón municipal.

Una precisión. El cura no se negó a acudir al cementerio para la cristiana sepultura de los guerrilleros. Se lo impidió un piquete militar que acudió a la parroquia de Madera y a punta de fusil le impidieron salir del templo.

Notas en remolino

Poco comedido el “tuit” del mandatario colombiano Gustavo Petro que, irritado por que los músicos paisanos suyos, presuntamente secuestrados aparecieron muertos en el Estado de México: “política antidrogas que no es política anti narcotraficante” … Ojalá y Cofepris resuelva el problema creado con la FDA por algunos funcionarios, pues es dependencia estratégica en la relación con Estados Unidos … Ojalá y el nuevo titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues la indolencia en la supervisión de alguna instituciones ha llevado a quiebras …