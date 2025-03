Estado de emergencia nacional

El desmantelamiento del T-MEC solo puede ser comparado con el desmantelamiento del poder Judicial; el primero es amenazado por Donald Trump, el segundo diseñado y ejecutado por los presidentes López Obrador y Sheinbaum.

Economía y democracia, las víctimas.

México se encuentra en situación de emergencia nacional, pero la clase política continúa impartiendo clases de actuación. No hay mejor manera de no reconocer la crisis que simular como si no existiera.

El T-MEC es el seguro de vida para México, continente que no permite invasión de morenistas, panistas o priistas; el poder Judicial representa uno de los contrapoderes necesarios para la vida democrática. AMLO y Sheinbaum lo van a destruir para cooptar solo a sus rehenes cuyo profesionalismo puede ser reflejado a través del efecto “lord molécula”.

Nos fue muy bien en la conversación con Donald Trump, comentó la presidenta la mañana de ayer, al igual que 30 días atrás. Treinta días después regresará la angustia y la incertidumbre. ¿Otros 30 días, 60, 90, un año, cuatro años?

El Gobierno de Sísifo animado desde la Casa Blanca.

Un Gobierno en emergencia nacional tendría que salir del laberinto de la reforma judicial, es decir, cancelarla; dar un giro de la diplomacia dogmática y llevar como tomadores de decisión a expertos para convertirla en una diplomacia de Estado.

Un Gobierno en emergencia nacional debe de dejar a un lado la herencia de AMLO: pleitos con España, Ecuador, Perú, Bolivia, entre otros.

Un Gobierno de emergencia nacional debería firmar el Acuerdo Global con la Unión Europea y preparar TLC con Seúl y Londres.

Las sombras en la cueva de Platón reflejan números de encuestas, popularidad y rating, los tres rasgos que todo populista debe de controlar.

¿De la Fuente no se ha dado cuenta que Marco Rubio es un caza dictadores latinoamericanos que conoce la complicidad de México con ellos? ¿No sería adecuado dar un vuelco y defender la democracia y condenar la violación de los derechos humanos de Maduro, Díaz-Canel y Ortega?

México no quiere comprender la nueva dinámica que está generando las fuerzas de un nuevo orden internacional: fuera en la discusiones de organismos multilaterales; fuera del debate sobre las guerra en Ucrania y la Franja de Gaza; fuera de lo que ocurre en América Latina.

Donald Trump terminará por llevar a cabo su ruta crítica en México, renovada cada 30 días.