¿Y si dialogan con las farmacéuticas?

El tema del abasto de medicamentos e insumos para el sistema público de salud no terminará de solucionarse si las partes involucradas, las farmacéuticas y los funcionarios, no se reúnen a analizar la realidad de la situación.

Desde hace días se habla de incumplimientos de farmacéuticas, de licitaciones que se cancelan y de adeudos pendientes y pedidos a destiempo y de atrincherarse en el principio de autoridad.

Algunos funcionarios suponen, equivocadamente, que dialogar sobre el tema es tácita aceptación de eventuales errores, pero el costo lo pagan los pacientes del sistema público de salud. ¿Y si un dialogo franco sobre el abasto es el principio de la solución?

Culiacán: ¿despojo o atento mensaje?

El pasado 23 de septiembre fue “asaltada” la camioneta en que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y resultaron heridos los dos escoltas que a tiros rechazaron a los asaltantes.

Cómo mañana estará la Presidenta Sheinbaum en Culiacán, la versión oficial de que los asaltantes sólo querían la camioneta la mantiene el gobernador Rocha Moya y rechaza especular.

Empero, la loca de la casa recuerda que el 5 de junio, víspera de la elección de gobernador de Sinaloa, los “chapitos” secuestraron operadores electorales del PRI para liberarlos la tarde del 6 de junio. Amigos sinaloenses me dijeron: “ganó el candidato de “los chapitos”.

Edomex: Cobran protección a farmacias

Las bandas criminales han comenzado a extorsionar a las farmacias del oriente del Estado de México, con el cobro de piso, denunció Juvenal Becerra, presidente de la Unión de Farmacias con cuotas que van desde los 10 mil hasta los 500 mil pesos, dependiendo de la campaña.

Por ahora, dijo, los establecimientos afectados se concentran en Iztapalapa, Netzahualcóyotl, Los Reyes, Chalco entre otros. Las autoridades, reconoce, han apoyado, pero este año aumentan las extorsiones.

Es una alerta a los gobiernos de CDMX y del Estado de México, para no minimizar la importancia del problema para no afectar la imagen de las autoridades, porque si prolifera saldrá más caro el caldo que las albóndigas.

NOTAS EN REMOLINO

Imparables los despojos de viviendas y departamentos en CDMX. Los residentes del Multifamiliar Tlalpan denuncia que extranjeros, alegando protección de las autoridades, ocuparon ilegalmente un departamento en el edificio 1C ... Nos dicen que es voluntario, pero el INE y la Agencia de Transformación revisan los impactos de la clave única de registro de población con datos biométricos en el Padrón Electoral, señal que Gobernación insiste en controlarlo ... La tasa de interés la bajó el Banco de México a 7.50... Curiosa perspectiva de la titular de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Calificó como héroes a oficiales de ICE, pero en el ataque contra un centro de detención solo murió un migrante y dos resultaron heridos por un francotirador estadunidense que se suicidó ...