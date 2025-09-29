Despliegue del Tribunal de Disciplina Judicial

La organización del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) ha avanzado significativamente desde su instalación formal el 1 de septiembre del 2025, consolidándose como uno de los pilares de la nueva arquitectura judicial en México.

El TDJ fue instalado oficialmente el 1 de septiembre del 2025, coincidiendo con el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Está conformado por cinco magistraturas electas por voto popular: Celia Maya García (presidenta), Eva Verónica de Gyvés Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar.

A la fecha no se han dado a conocer las comisiones y los integrantes de las mismas que fungirán como autoridades sustanciadoras y resolutoras.

En cuanto a la instalación en los estados, en 19 entidades federativas se celebraron elecciones judiciales locales el 1 de junio del 2025, incluyendo la selección de magistraturas para los TDJ estatales.

Zacatecas fue el primer estado en instalar su Tribunal de Disciplina Judicial local, con magistraturas también electas por voto ciudadano. Chihuahua, Sonora y Baja California son estados que han avanzado en la instalación de los tribunales de disciplina judicial.

Aterrizajes por afortunados de las reformas jurídicas y falta de voluntad política de los actores han influido en los retrasos en el despliegue estatal de la disciplina judicial.

La magistrada presidenta Celia Maya ha llamado a demostrar que la reforma judicial es pertinente y exitosa, enfrentando el escepticismo nacional e internacional.

Ha reconocido la necesidad de fortalecer la capacitación judicial, evitar la persecución política y garantizar que las sanciones respondan a criterios legales y no ideológicos.

A la fecha los nombramientos claves del Tribunal de Disciplina Judicial, como lo son la Unidad de Evaluación y de Investigación, no han sido oficializados.

Querido lector, el TDJ representa una innovación institucional sin precedentes en México. Su avance organizativo ha sido rápido y estructurado, aunque enfrenta retos de legitimidad, coordinación y formación técnica. Su consolidación dependerá de su capacidad para ejercer vigilancia efectiva sin vulnerar la independencia judicial, y para construir una cultura de integridad dentro del sistema de justicia. Hasta la próxima.