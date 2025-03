Del desinterés en invertir a la oportunidad de elevar el capital

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, que se aplicó a personas de más de 18 años en 15 mil 263 viviendas en todo el país, reveló que existen diversas razones por las cuales la población mexicana mayor de edad no accede a herramientas financieras. Destaca que al 38.4% no le gusta endeudarse, otro 20.7% reveló no cumplir con los requisitos para entrar al sistema bancario, y el dato que más llama la atención es que al 25.8% no le interesa.

La falta de educación financiera profundiza el desconocimiento por entender los conceptos y beneficios del ahorro e inversión, ello aleja a la población de apropiarse de las herramientas financieras que permitan mejorar su calidad de vida. Prueba de ello, reveló la ENIF, es que ante el cuestionamiento sobre qué medios financieros se utilizarían en caso de una afectación económica, el 41.6% de personas contestó que utilizarían el dinero que tenían ahorrado.

Es importante no solo tener un plan para generar ahorro, sino también una estrategia para hacer que ese dinero siga creciendo y la respuesta podría ser explorar mecanismos de inversión.

Antes de entrar en el mundo de las inversiones, podrían surgir cuestionamientos sobre ¿cuál es la mejor inversión?, ¿se necesita mucho dinero?, ¿en dónde es mejor invertir?, entre otras. Para aclarar esas dudas, se podría poner en perspectiva dos productos que ofrecen los bancos: fondos de inversión y el Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV).

Para tomar la mejor decisión sobre el dinero, se podría empezar con el pagaré, una inversión en la cual el capital se ve congelado por un tiempo, el plazo que se haya elegido y aquí se tendrá la certeza de cuánto se va a ganar al finalizar ese lapso.

Los fondos de inversión no piden un plazo forzoso y pueden dar la visibilidad de cuánto han ganado en un tiempo específico; por otro lado, se tiene la ventaja de disponer del dinero cuando se decida. Es importante mencionar que no hay penalización; si el inversionista tiene una emergencia, puede disponer del capital porque no hay un plazo fijo.

Las inversiones no son para millonarios, en algunas instituciones financieras se puede comenzar desde 50 pesos y se puede hacer desde la comodidad del hogar. Los avances digitales impulsan estos mecanismos de inversión y ponen a las personas a un paso de hacer crecer su dinero.

Para ampliar aún más la información sobre el beneficio de utilizar los mecanismos de inversión, el ahorro y entender sus diferencias, existe información publicada por instituciones privadas y de gobierno, que ofrecen cursos y talleres de Educación Financiera, en aras de tomar las mejores decisiones financieras en el momento adecuado.

*Arianna Lugo Solis, Producto, BBVA Asset Management