David Hammons y la obra más cara de Art Basel 2024

La pieza más costosa de Art Basel Miami 2024, Untitled (2014) de David Hammons, vendida por Hauser & Wirth por 4.75 millones de dólares, es un recordatorio de cómo el arte conceptual puede desafiar las normas y expectativas, incluso en el mercado de arte más competitivo del mundo. Esta obra monumental, que combina pintura acrílica y un montaje de lonas negras que ocultan la superficie pintada, no solo resalta la obsesión de Hammons por los materiales cotidianos, sino que también provoca una reflexión sobre el proceso artístico y la percepción del espectador.

.

¿Quién es David Hammons?

David Hammons (Springfield, Illinois,1943) es un artista conceptual reconocido por explorar temas de raza, identidad y cultura en el contexto social y político de Estados Unidos. Desde los años 60, Hammons ha desarrollado una práctica que desafía las convenciones del arte contemporáneo, utilizando materiales encontrados, intervenciones urbanas y gestos performáticos para cuestionar las estructuras de poder y los cánones artísticos. Su obra incluye desde esculturas icónicas como Higher Goals (1986), hasta piezas efímeras como su famosa acción en Harlem, donde vendió bolas de nieve de diferentes tamaños. Hammons es conocido por su actitud crítica hacia el sistema del arte y su resistencia a participar en los circuitos comerciales, lo que hace aún más significativa su presencia en Art Basel Miami.

Hauser & Wirth: un gigante del arte contemporáneo

Fundada en 1992 en Zúrich, Suiza, Hauser & Wirth se ha establecido como una de las galerías más influyentes del mundo, representando a artistas contemporáneos y modernos de renombre internacional. Con sedes en ciudades clave como Nueva York, Londres, Hong Kong y Los Ángeles, la galería se ha destacado por su compromiso con proyectos ambiciosos, la preservación de legados artísticos y la exploración de nuevas fronteras en el arte. Más allá de su rol como intermediario comercial, Hauser & Wirth se distingue por su enfoque educativo y sus espacios de exhibición interdisciplinarios, que combinan arte, historia y arquitectura.

¿Arte o proceso?

El uso de lonas negras en Untitled es un gesto que desafía la necesidad de revelar. Al cubrir intencionadamente la pintura subyacente, Hammons crea una experiencia de "arte en construcción", donde el espectador no puede disfrutar de la obra terminada sino de un momento suspendido entre el acto de creación y su ocultamiento. Este enfoque invita a cuestionar: ¿es más importante el objeto artístico o el acto de mirar?

En un entorno como Art Basel, donde la espectacularidad y la visibilidad son clave, Hammons subvierte las reglas. Su elección de presentar una obra que oculta más de lo que muestra resulta una declaración audaz en un espacio que celebra la opulencia visual y el acceso directo a lo "terminado".

La paradoja de lo conceptual en el mercado de lujo

Hammons es conocido por su aversión a los circuitos comerciales tradicionales y su precisión en la presentación de sus obras. Que una pieza como Untitled se exhibiera en una feria de arte comercial sugiere una paradoja: un artista conceptual cuya obra se transforma en un objeto de lujo. ¿Qué dice esto sobre el coleccionismo contemporáneo? En un mundo donde el arte se convierte cada vez más en una inversión, Hammons podría estar invitando a reflexionar sobre el valor real del arte: ¿reside en el objeto, en el concepto o en el mercado?

La pieza trasciende el ámbito del arte al plantear una reflexión profunda sobre la relación entre lo visible y lo invisible, una dualidad que resuena fuertemente en el mundo y la política actual. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, desigualdades sociales y crisis climáticas, esta obra nos invita a cuestionar qué narrativas se revelan y cuáles permanecen deliberadamente ocultas.

El uso del negro como elemento envolvente y de materiales que simulan una obra "en construcción" puede leerse como una metáfora de un mundo que constantemente oculta sus verdades bajo capas de poder e intereses. Al igual que el arte de Hammons, los eventos políticos contemporáneos nos desafían a mirar más allá de lo aparente y a buscar las estructuras subyacentes que moldean nuestra realidad.

En este sentido, la pieza no sólo es un logro estético sino también un llamado a la acción reflexiva: a desentrañar lo que yace debajo, cuestionar lo que se presenta como cierto y construir un futuro más transparente y equitativo.

La trascendencia del misterio

El atractivo de Untitled no radica en su apariencia sino en lo que oculta. En una época donde todo parece estar al alcance, desde la información hasta la experiencia, Hammons se posiciona como un guardián del misterio. Al negarnos el acceso completo, nos recuerda que el arte no siempre debe ser comprendido o poseído en su totalidad; a veces, lo no dicho y lo no visto son los elementos que más trascienden.

La venta de Untitled por casi 5 millones de dólares no sólo celebra a David Hammons como una figura central en el arte conceptual, sino que también plantea preguntas esenciales sobre los límites del mercado del arte, el rol del espectador y la capacidad del arte para resistir las normas. Al final, Untitled no solo se trata de lo que vemos, sino de lo que no podemos ver, y en ese vacío, Hammons encuentra su voz más resonante.