Cydsa paga 49 mdd de bono

Cydsa, una empresa mexicana fabricante de productos y especialidades químicas, anunció que pagó de forma anticipada 49.4 millones de dólares de un bono internacional que vence en 2027, con el propósito de mejorar su perfil de pasivos.

Tras el pago, el monto en circulación de las senior notes pasó de 162.4 a 113 millones de dólares, dio a conocer la compañía a través de un comunicado.

El bono fue emitido en 2017 en dos tramos que sumaron 450 millones de dólares, con pagos semestrales y una tasa de interés fija de 6.25 por ciento.

El saldo ha bajado a partir de pagos y ofertas de recompra. Cydsa contaba con una deuda bancaria y bursátil de 745.1 millones de dólares al cierre de junio, de acuerdo con su último reporte trimestral, de la que el bono en cuestión representaba 21.8 por ciento.

Salesforce, uno de los líderes mundiales de software de gestión de negocios y marketing a nivel mundial, anunció una inversión de 1,000 millones de dólares en México durante los próximos cinco años.

La inversión se destinará a operar una nueva oficina de vanguardia, brindar soporte a clientes regionales a través de un Centro de Entrega Global y contratar talento, detalló la compañía en un comunicado.

Además, la empresa buscará expandir el ecosistema invirtiendo en el desarrollo de la fuerza laboral y la capacitación en inteligencia artificial.

La empresa latinoamericana de comercio electrónico de origen argentino, MercadoLibre, probará la venta farmacéutica en línea en Brasil a través de una farmacia que recién adquirió, dijo el jueves su jefe local, en el primer paso para entrar en el multimillonario mercado de medicamentos por Internet del país.

MercadoLibre, que tiene su sede en Uruguay y es la mayor empresa de América Latina por capitalización bursátil, ya vende medicamentos en línea en México, Argentina, Chile y Colombia, pero no en Brasil, su mayor mercado.

En una conversación telefónica con periodistas, el ejecutivo Fernando Yunes confirmó los recientes reportes de prensa de que MercadoLibre había adquirido una farmacia en Brasil, un requisito de la ley local para las empresas que venden productos farmacéuticos.

Arcos Dorados, la mayor franquicia de restaurantes de comida rápida en América Latina y el Caribe, firmó una línea de crédito rotativa (RCF) por 200 millones de dólares a cuatro años.

El nuevo financiamiento sustituye líneas rotativas previas de la compañía por 75 millones de dólares, las cuales fueron canceladas como parte de la transacción.

El préstamo ofrece un margen de entre 210 y 240 puntos básicos sobre la tasa SOFR, y puede extenderse por un año adicional. Al cierre de la operación, la línea permanecía sin utilizar.

J.P. Morgan actuó como único coordinador líder y bookrunner. Los otros coordinadores principales fueron BBVA, Santander, Bank of America y BNP Paribas, mientras que Banco de Crédito del Perú y FirstBank Puerto Rico participaron como administradores.

Arcos Dorados, con nota "Ba1" por parte de Moody’s y "BBB–" por S&P, posee y opera restaurantes de McDonald’s en 21 países y territorios de América Latina y el Caribe.

