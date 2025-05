La Cultura de la Paz, Día del Maestro 2025

“La función del maestro es enseñar, no imponer su criterio. Guiar, no adoctrinar.” José Narosky

Al maestro se le ha confiado históricamente y de manera universal la transmisión del conocimiento de generación en generación, de instruir a nuestros hijos y desde edad temprana, inculcarles valores que les sirvan para ser buenas personas.

Del maestro dependen los cimientos sobre los que se sostienen los futuros ciudadanos de cada nación. Debe enseñar a los niños y jóvenes a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, a formarse como técnicos o profesionales. Sobre todo, enseñarles a pensar, no en qué pensar.

En el marco del “humanismo mexicano” el oficialismo ha impuesto un plan educativo que corrompe los objetivos que deben perseguir la educación y el maestro. De manera perversa se pretende sembrar la desesperanza en la niñez y en la juventud al hacerles creer que la pobreza es una virtud, como si no merecieran esperar ni aspirar a la excelencia, al bienestar ni a la prosperidad y para programarlos para una vida miserable dependiente de dádivas gubernamentales.

Con la llamada “Nueva Escuela Mexicana” que, entre otras ocurrencias, pretende eliminar las evaluaciones y las calificaciones para imponer la mediocridad como parámetro de medida, también se obliga a los maestros de educación básica a ceñirse al contenido de los nuevos libros de texto no para mejorar, quizás para confundir, con los que se tendrá un retraso radical no sólo en lo pedagógico. Su contenido adolece de múltiples defectos entre los que destacan la ausencia de la asignatura de matemáticas; carencia de secuencia didáctica; inclusión de descripciones y ejemplos equivocados, además de errores ortográficos y de aritmética.

Tristemente, el nuevo marco curricular para la educación básica, media y media superior es el resultado de un precario y perverso modelo educativo que arruina la formación que necesitan los niños y jóvenes del país. El programa educativo del oficialismo supone que el maestro actúe como guía de adoctrinamiento de niños y jóvenes en el marco de su “ideología”. Se ha propuesto tomar la escuela como arena de confrontación y sumarla al entorno de polarización y violencia, de tal suerte que los estudiantes sean rehenes del partido oficialista y la escuela un semillero de militantes sin oficio ni beneficio, lo que -sin duda- afecta el aprendizaje y la paz, además de contaminar los objetivos que debe perseguir la educación.

Recientemente se instituyó el otorgamiento de becas a jóvenes de secundarias públicas sin que estén vinculadas al rendimiento de los alumnos beneficiarios, evidentemente es una estrategia de compra de votos para próximas elecciones.

Al deteriorase la figura del maestro se contribuye a que el compromiso que la sociedad ha conferido a la escuela, para propiciar el desarrollo integral de sus niños y jóvenes, se debilite. Sobre todo, en la escuela pública.

En México se conmemora el Día del Maestro el 15 de mayo. En la celebración de la semana pasada la presidenta anunció, además de un aumento salarial, una semana más de vacaciones con lo que se reducen más los días de clases en perjuicio de los estudiantes. Al festejo sólo se invitó al líder oficialista del SNTE y a maestros de ese sindicato. La CNTE, otrora aliada política del anterior presidente, no fue convocada. Dicha organización muestra poco interés por la educación, aceptó el aumento de salarios y de vacaciones, pero insiste en desmantelar el sistema de jubilaciones y de pensiones vigente. Para presionar a la mandataria, iniciaron bloqueos y paros indefinidos que dejan a cientos de miles de niños sin clases.

En su mensaje a los maestros presentes en el evento organizado por el gobierno, la presidenta afirmó que de 1982 al 2018 el objetivo de los gobiernos del liberalismo social,entre otros, “fue desaparecer las instituciones públicas” y que se sostenía que “la educación pública era malísima”. Quien tenga información de esa época podrá confirmar que las aseveraciones de la mandataria son mentiras. Si en algún periodo de la historia moderna se han desaparecido instituciones públicas, la democracia mexicana y el Estado de derecho, ha sido y es con la autodenominada cuarta transformación y ella ha sido y es un factor de destrucción.

En relación con la educación pública, si ésta no era la ideal, la nueva escuela mexicana es totalmente cuestionable.

En su alocución jamás se refirió al desempeño escolar ni a la calidad de los contenidos, no reconoció que el sistema público de educación está en ruinas, pero sí tuvo palabras de menosprecio para los especialistas en materia de educación pública.

Por lo que hace a la formación docente, no es posible que las autoridades continúen con la política de total permisividad en las escuelas normales rurales, cuyos alumnos pueden cometer delitos y atrocidades sin consecuencia alguna. ¿Qué maestros egresan de esas escuelas? ¿Qué pueden enseñar?

De continuar esa política pública de educación estaremos aumentando la mediocridad y ahuyentando la inversión que requiere de profesionales que conozcan de avances científicos y tecnológicos.

La apatía de los padres de familia es sorprendente, pareciera que están resignados a no salir de esta pesadilla, que no tienen en cuenta que la destrucción continuará hasta que acabe con todos incluyendo a sus hijos. Que no les preocupa que sus niños y jóvenes carezcan de la formación necesaria para poder aspirar a la educación superior e incorporarse a los nuevos retos que implican la inteligencia artificial y la robótica, por ejemplo.

El maestro merece cumplir su función con el reconocimiento de la sociedad y con autoridad en el aula. No merece ser utilizado como moneda de cambio por sindicatos.

Es deber de todos restaurar y fortalecer la figura del maestro pues es un elemento indispensable en la escuela y en la sociedad. Es un factor de concordia y de soporte de la cultura de la paz.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

X: @Phmergoldd

mediador.negociador@gmail.com