La Cultura de la Paz, 8 de mayo

I. En primer término recordemos algunos acontecimientos trascendentales relacionados con la cultura de la paz que ocurrieron -todos- un 8 de mayo en el mundo.

1) 1360. Inglaterra y Francia suscribieron el tratado de Calais, permitiendo una tregua de nueve años en la Guerra de los Cien Años, conflicto armado que duró de 1337 a 1453 de forma intermitente que tuvo a los reinos francés e inglés como principales contendientes.

2) 1429. Juana de Arco liberó el sitio de Orleans, cambiando el rumbo de la guerra de los Cien Años.

3) 1931. El derecho al voto de las mujeres en España fue reconocido por primera vez en la Constitución de la Segunda República. Al término de la guerra civil española y la imposición de la dictadura franquista se canceló el derecho al voto a los españoles hasta que, en 1977, se recuperara la libertad democrática.

4) 1943. Se creó la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) como organismo especializado que trabaja para erradicar el hambre y garantizar que todos tengan acceso a alimentos suficientes y de calidad. La integran 195 miembros, incluyendo 194 países y la Unión Europea. Trabaja en más de 130 naciones.

5) 1945. El mariscal alemán firmó la rendición incondicional de la armada nazi en la sede de la Unión Soviética en Berlín (Alemania). También se instituyó el Día de la Victoria en Europa con motivo de la suscripción del acta de rendición militar en el cuartel general del Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa ocurrida el 7 de mayo en Reims (Francia).

6) 1967. El Gobierno de Estados Unidos retiró el título de campeón mundial de peso completo a Muhammad Ali (Cassius Clay) por negarse a participar en la guerra de Vietnam. Fue un boxeador profesional y activista estadounidense, considerado una de las figuras deportivas más importantes del siglo XX y el mejor boxeador de peso completo de todos los tiempos. Tuvo una gran influencia en la política y en las luchas sociales o humanitarias en favor de los afroamericanos.

7) 1970. En el Reino Unido salió a la venta el álbum Let It Be, de The Beatles. Fue el duodécimo y último álbum de estudio de la máxima banda de rock que constantemente convocó a la paz y al amor. A pesar de haberse grabado en enero de 1969, se considera como el último de la banda, ya que se lanzó después de Abbey Road, publicado en septiembre de ese año.

8) 1984. La Unión Soviética anunció que no participaría en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos, realizados entre el 28 de julio y el 12 de agosto de ese año. Trece países se sumaron al boicot, entre ellos varios que solían destacar en los medalleros olímpicos.

9) 2025. En Ciudad del Vaticano, el Cardenal Robert Prevost Martínez fue elegido como Papa, escogió el nombre de León XIV. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro pronunció su primer discurso público en el que instó al mundo a buscar la paz y a recordar a quienes sufren.

II. Mientras tanto en México…

1) Anteriormente el nuevo Papa, en su condición de obispo, había planteado la urgente necesidad de promover la paz y el diálogo, pues se sufren conflictos y polarización, en gran medida como resultado de la incapacidad de hablar unos con otros, y por la existencia de personas cerradas en sus ideas que se caracterizan por carecer del deseo y disponibilidad de escuchar al otro, como ocurre en nuestro país con la política de polarización de Palacio Nacional.

2) A pesar de las propuestas del último presidente del siglo pasado a la actual mandataria para auditar las obras de su predecesor, continúa el diálogo de sordos. Sin embargo, para Palacio Nacional es la oportunidad de que con esas auditorías demuestren, si así fuese, que los gobiernos oficialistas no son corruptos ni irresponsables y que, como lo declaran cotidianamente, no son iguales a los neoliberales. Ello siempre que los resultados les favorezcan. De negarse a una revisión imparcial se confirmarían las sospechas de corrupción e impunidad derivadas de su opacidad.

3) También tenemos derecho a conocer las razones y el destino de la deuda pública aumentada en un 62% por el anterior presidente, es decir 6.7 billones de pesos.

4) Inició el conversatorio para “escuchar” a especialistas, analistas, integrantes del gremio empresarial, organizaciones sociales y activistas, entre otros sectores, interesados en la nociva iniciativa de reformas a la ley de telecomunicaciones, con la que se pretende, como en Cuba, darle sustento legal a la censura. Existen dudas fundadas de que se trata de otra simulación de diálogo tal y como ha ocurrido con todos los “parlamentos abiertos” organizados por el oficialismo.

5) Los criminales en el país ya no temen a las fuerzas armadas, a las policías, ni a la Ley. Los cárteles de la droga y el crimen organizado constituyen el factor real de poder más influyente en el país, tal y como lo han señalado el presidente de Estados Unidos y otras autoridades de ese país.

6) No dejaremos de insistir en la conveniencia de arribar al diálogo para restaurar el tejido social y promover la cultura de la paz. Hacer realidad esa propuesta es tarea de todos: familias, escuelas, comunidades y tejidos sociales, autoridades y medios de comunicación, principalmente. La democracia también es una conversación y un intercambio de ideas.

7) Habíamos avanzado en la construcción de nuestra democracia, pero no aprendimos a dialogar, a debatir, a aceptar la crítica ni a tolerar la pluralidad. Tristemente, el “2º piso de la transformación” optó por culminar su demolición iniciada por el anterior mandatario. Avanza el accidentado y amañado proceso de “elección” de juzgadores prevista en la reforma judicial.

8) Nos hemos convertido en apáticos e indiferentes, a veces parecemos deshumanizados y hasta cobardes. Una característica de ello es aceptar la acelerada degradación nacional en varios rubros como los servicios públicos de seguridad, de salud y de educación, sin chistar. Como si nos gustara vivir en la miseria.

9) Urge despertar de la pesadilla que vive México. Superemos la apatía, el desinterés y la deshumanización. Demostremos nuestra capacidad de unirnos y fortalecernos.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

